Le public de Phoenix s’est lâché sur Bradley Beal

Le passage de Bradley Beal à Phoenix, entre 2023 et 2025, n'a clairement pas été inoubliable. Les deux saisons ont été décevantes, autant individuellement que collectivement, aux côtés de Kevin Durant et Devin Booker. En revanche, les fans, eux, n'ont pas oublié. Les attentes étaient grandes, la chute a donc été plus brutale encore.

Fort logiquement, alors que l'arrière revenait à Phoenix, sous les couleurs des Clippers, il a été accueilli chaudement, sous les huées, tel Myles Turner à Indiana récemment.

« Il y a des fans ici qui ne m'aiment pas et d'autres qui m'aiment. On ne peut pas plaire à tout le monde, j'ai appris ça très jeune », réagit l'ancien joueur de Washington. « On devient fou si on essaie de faire plaisir à tout le monde. J'ai aimé mon passage ici, j'ai aimé jouer pour cette franchise. Ils ont pris une décision, il faut avancer, c'est comme ça. Je n'ai aucune rancune. Les gens vont huer, ça fait partie du jeu, du fait d'être fan. »

« Les choses n'ont pas fonctionné et on doit tourner la page »

S'il n'a pas voulu en faire des tonnes sur ce retour, estimant que c'est « un match comme un autre », Bradley Beal a raté ses retrouvailles avec son ancienne équipe, avec seulement 5 points à 2/14 au shoot, dans la défaite des Clippers.

Maintenant que le retour est passé, fait-il un petit bilan de ses deux années dans l'Arizona ? Et imagine-t-il que l'histoire aurait pu tourner dans un autre sens ?

« J'y pense, c'est sûr. Chacun a son ‘et si ?', mais on ne peut pas vivre dans le passé », répond-il. « On aurait pu faire quelque chose d'unique, mais ça n'est pas arrivé. Les choses n'ont pas fonctionné et on doit tourner la page. Et ce sera un sacré ‘et si ?'. Après, si tout le monde se mettait à ma place, depuis mon premier jour ici jusqu'au dernier, quand on m'a demandé de partir, il y aurait un peu plus d'élégance là-dedans, mais on contrôle ce qu'on peut contrôler. »

Bradley Beal Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 WAS 56 31 41.0 38.6 78.6 0.8 3.0 3.8 2.4 2.0 0.9 1.6 0.5 13.9 2013-14 WAS 73 35 41.9 40.2 78.8 0.7 3.0 3.7 3.3 2.1 1.0 1.8 0.2 17.1 2014-15 WAS 63 34 42.7 40.9 78.3 0.9 2.9 3.8 3.1 2.2 1.2 2.0 0.3 15.3 2015-16 WAS 55 31 44.9 38.7 76.7 0.7 2.7 3.4 2.9 2.1 1.0 2.0 0.2 17.4 2016-17 WAS 77 35 48.2 40.4 82.5 0.7 2.4 3.1 3.5 2.2 1.1 2.0 0.3 23.1 2017-18 ☆ WAS 82 36 46.0 37.5 79.1 0.7 3.7 4.4 4.5 2.0 1.2 2.6 0.4 22.6 2018-19 ☆ WAS 82 37 47.5 35.1 80.8 1.1 3.9 5.0 5.5 2.8 1.5 2.7 0.7 25.6 2019-20 WAS 57 36 45.5 35.3 84.2 0.9 3.3 4.2 6.1 2.2 1.2 3.4 0.4 30.5 2020-21 ☆ WAS 60 36 48.5 34.9 88.9 1.2 3.5 4.7 4.4 2.3 1.1 3.1 0.4 31.3 2021-22 WAS 40 36 45.1 30.0 83.3 0.9 3.8 4.7 6.6 2.4 0.9 3.4 0.4 23.2 2022-23 WAS 50 34 50.6 36.5 84.2 0.8 3.1 3.9 5.4 2.1 0.9 2.9 0.7 23.2 2023-24 PHX 53 33 51.3 43.0 81.3 1.0 3.4 4.4 5.0 2.4 1.0 2.5 0.5 18.2 2024-25 PHX 53 32 49.7 38.6 80.3 0.6 2.7 3.3 3.7 2.6 1.1 1.9 0.5 17.0 2025-26 LAC 3 21 41.2 33.3 100.0 0.3 0.7 1.0 1.3 2.3 0.3 1.0 0.0 6.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.