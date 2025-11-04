Myles Turner déçu par les huées de ses anciens fans à Indiana

Pour son premier retour à Indiana depuis son départ vers Milwaukee, Myles Turner avait fait une prédiction assez simple : « Il va y avoir des acclamations, il va y avoir des huées. » La soirée de lundi lui a donné raison et tort. Raison pour les huées, tort pour les acclamations. Ou disons que les secondes ont été plus bruyantes que les premières…

L'ancien pivot des Pacers a effectivement été hué toute la soirée, même pendant la vidéo hommage de la franchise avant le début de la rencontre. Forcément, c'est mal passé.

« C'était démoralisant et frustrant », a-t-il réagi. « On donne dix années de sa vie, son sang, sa sueur, ses larmes, on accepte de prendre moins d'argent, on survit aux rumeurs de transfert… On essaie de faire tout ce qui est bien et les choses tournent mal. D'accord. J'accepte sans rien dire. »

Touché par l'attitude des fans du Gainbridge Fieldhouse, le finaliste 2025 a tout de suite enfilé le costume de méchant et passé ses nerfs sur son ancienne équipe. En premier quart-temps, il inscrit 7 points et répond aux huées du public, qui dureront toute la partie. « Ça m'a réveillé. Il faut canaliser cette énergie, transformer cette énergie négative en énergie positive », dit-il.

Ne pas oublier une décennie consacrée aux Pacers

Myles Turner a terminé cette partie avec 9 points, 7 rebonds et 5 contres. Ses ballons perdus et ses fautes ont évidemment été célébrés par les spectateurs d'Indiana quand son ancienne franchise n'a pas hésité à comparer sa performance du soir, sur l'écran géant, avec celle de son vis-à-vis Isaiah Jackson, 21 points et 10 rebonds.

Une preuve que la rancœur entre les deux camps persiste, chacun renvoyant la balle à l'autre dans ce divorce. « C'est décevant », regrette Doc Rivers. « Il a donné dix ans à cette équipe. Il faut être clair : il ne voulait pas partir mais il était disponible. Cela fait une sacrée différence. »

L'essentiel est désormais ailleurs, avec ce retour qui est derrière le joueur. De plus, grâce au panier de Giannis Antetokounmpo, les Bucks ont gagné au buzzer. De quoi, peut-être, mieux digérer les huées.

« Il ne va peut-être pas le dire, mais il a été blessé », confie d'ailleurs le Grec au sujet de son coéquipier. « Mais on est là pour le soutenir, lui dire qu'on l'aime, qu'on le respecte. On sait ce qu'il a donné à cette équipe, à Indiana et combien il va donner à Milwaukee. C'est une bonne personne, un bon caractère et un gros compétiteur. J'ai joué contre lui pendant une décennie et il a tout donné. »

Myles Turner Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 IND 60 23 49.8 21.4 72.7 1.1 4.4 5.5 0.7 2.6 0.4 1.1 1.4 10.3 2016-17 IND 81 31 51.0 34.5 80.9 1.7 5.6 7.3 1.3 3.2 0.9 1.3 2.1 14.5 2017-18 IND 65 28 47.9 35.7 77.7 1.4 5.0 6.4 1.3 2.9 0.6 1.5 1.8 12.7 2018-19 IND 74 29 48.7 38.8 73.6 1.4 5.8 7.2 1.6 2.6 0.8 1.4 2.7 13.3 2019-20 IND 62 30 45.7 34.4 75.1 1.4 5.2 6.6 1.2 2.7 0.7 1.4 2.1 12.1 2020-21 IND 47 31 47.7 33.5 78.2 1.3 5.2 6.5 1.0 3.5 0.9 1.4 3.4 12.6 2021-22 IND 42 29 50.9 33.3 75.2 1.5 5.5 7.1 1.0 2.8 0.7 1.3 2.8 12.9 2022-23 IND 62 29 54.8 37.3 78.3 1.4 6.1 7.5 1.4 3.5 0.6 1.7 2.3 18.0 2023-24 IND 77 27 52.4 35.8 77.3 1.5 5.5 6.9 1.3 3.0 0.5 1.4 1.9 17.1 2024-25 IND 72 30 48.1 39.6 77.3 1.2 5.3 6.5 1.5 2.5 0.8 1.7 2.0 15.6 2025-26 MIL 6 29 39.3 34.4 50.0 1.3 4.8 6.2 2.5 2.8 0.7 1.7 1.8 9.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.