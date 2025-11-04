Karl-Anthony Towns fait oublier son mauvais match face aux Bucks

Ayant touché le fond la semaine passée à Milwaukee, avec une prestation ratée sur le fond comme sur la forme, Karl-Anthony Towns ne pouvait que remonter à la surface. Il a réussi à retrouver des couleurs dans les deux matches face aux Bulls et encore davantage contre les faibles Wizards.
Avec 33 points, 13 rebonds et 5 passes dans la victoire de New York, l'intérieur des Knicks a réalisé son meilleur match de la saison. « KAT a été monstrueux. Il a été énorme au rebond, très bon en défense, monstrueux à l'intérieur comme à l'extérieur », lance Mike Brown. « Il trouve son rythme dans ce qu'on essaie de faire. »
Karl-Anthony Towns a remporté son duel face à Alexandre Sarr, symbolisé par son poster sur le Français en deuxième quart-temps et par ses nombreux paniers près du cercle.
« On a eu des séquences où on ne marquait pas. C'est ce que font les All-Stars : ils portent l'attaque et il a été très bon dans ce domaine », poursuit son coach. « Quand on le fait bouger, les équipes adverses ne peuvent pas défendre sur lui. Il y a encore une grosse marge de progression pour lui, pour moi et pour l'équipe pour le mettre dans d'autres positions. Chaque match et entraînement, il devient de plus en plus à l'aise. »
Avec 25 points de moyenne, à 40% de réussite à 3-pts, depuis trois matches, on retrouve un « KAT » plus conforme à son niveau habituel, à ses standards. L'ancien de Minnesota suit la tendance, il l'incarne même, de son équipe, bien meilleure au Madison Square Garden qu'à l'extérieur.
« J'ai simplement vu des opportunités d'avoir des shoots et d'être agressif. Je voulais profiter de ces opportunités. Jalen Brunson attire beaucoup l'attention et j'ai pris ce que la défense m'a donné. »
|Karl-Anthony Towns
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2015-16
|MIN
|82
|32
|54.3
|34.1
|81.1
|2.8
|7.7
|10.4
|2.0
|3.0
|0.7
|2.2
|1.7
|18.3
|2016-17
|MIN
|82
|37
|54.2
|36.7
|83.2
|3.6
|8.7
|12.3
|2.7
|2.9
|0.7
|2.6
|1.3
|25.1
|2017-18 ☆
|MIN
|82
|36
|54.5
|42.1
|85.8
|2.9
|9.4
|12.3
|2.4
|3.5
|0.8
|1.9
|1.4
|21.3
|2018-19 ☆
|MIN
|77
|33
|51.8
|40.0
|83.6
|3.4
|9.0
|12.4
|3.4
|3.8
|0.9
|3.1
|1.6
|24.4
|2019-20
|MIN
|35
|34
|50.8
|41.2
|79.6
|2.7
|8.1
|10.8
|4.4
|3.3
|0.9
|3.1
|1.2
|26.5
|2020-21
|MIN
|50
|34
|48.6
|38.7
|85.9
|2.7
|7.9
|10.6
|4.5
|3.7
|0.8
|3.2
|1.1
|24.8
|2021-22 ☆
|MIN
|74
|34
|52.9
|41.0
|82.2
|2.6
|7.2
|9.8
|3.6
|3.6
|1.0
|3.1
|1.1
|24.6
|2022-23
|MIN
|29
|33
|49.5
|36.6
|87.4
|1.7
|6.5
|8.1
|4.8
|3.8
|0.7
|3.0
|0.6
|20.8
|2023-24 ☆
|MIN
|62
|33
|50.4
|41.6
|87.3
|1.5
|6.8
|8.3
|3.0
|3.3
|0.7
|2.9
|0.7
|21.8
|2024-25 ☆
|NYK
|72
|35
|52.6
|42.0
|82.9
|2.9
|9.8
|12.8
|3.1
|3.5
|1.0
|2.7
|0.7
|24.4
|2025-26
|NYK
|6
|34
|38.0
|35.7
|90.9
|3.0
|10.2
|13.2
|2.8
|3.2
|0.5
|2.8
|1.2
|18.3
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.