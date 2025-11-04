Karl-Anthony Towns fait oublier son mauvais match face aux Bucks

Ayant touché le fond la semaine passée à Milwaukee, avec une prestation ratée sur le fond comme sur la forme, Karl-Anthony Towns ne pouvait que remonter à la surface. Il a réussi à retrouver des couleurs dans les deux matches face aux Bulls et encore davantage contre les faibles Wizards.

Avec 33 points, 13 rebonds et 5 passes dans la victoire de New York, l'intérieur des Knicks a réalisé son meilleur match de la saison. « KAT a été monstrueux. Il a été énorme au rebond, très bon en défense, monstrueux à l'intérieur comme à l'extérieur », lance Mike Brown. « Il trouve son rythme dans ce qu'on essaie de faire. »

Karl-Anthony Towns a remporté son duel face à Alexandre Sarr, symbolisé par son poster sur le Français en deuxième quart-temps et par ses nombreux paniers près du cercle.

« On a eu des séquences où on ne marquait pas. C'est ce que font les All-Stars : ils portent l'attaque et il a été très bon dans ce domaine », poursuit son coach. « Quand on le fait bouger, les équipes adverses ne peuvent pas défendre sur lui. Il y a encore une grosse marge de progression pour lui, pour moi et pour l'équipe pour le mettre dans d'autres positions. Chaque match et entraînement, il devient de plus en plus à l'aise. »

Avec 25 points de moyenne, à 40% de réussite à 3-pts, depuis trois matches, on retrouve un « KAT » plus conforme à son niveau habituel, à ses standards. L'ancien de Minnesota suit la tendance, il l'incarne même, de son équipe, bien meilleure au Madison Square Garden qu'à l'extérieur.

« J'ai simplement vu des opportunités d'avoir des shoots et d'être agressif. Je voulais profiter de ces opportunités. Jalen Brunson attire beaucoup l'attention et j'ai pris ce que la défense m'a donné. »

Karl-Anthony Towns Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 MIN 82 32 54.3 34.1 81.1 2.8 7.7 10.4 2.0 3.0 0.7 2.2 1.7 18.3 2016-17 MIN 82 37 54.2 36.7 83.2 3.6 8.7 12.3 2.7 2.9 0.7 2.6 1.3 25.1 2017-18 ☆ MIN 82 36 54.5 42.1 85.8 2.9 9.4 12.3 2.4 3.5 0.8 1.9 1.4 21.3 2018-19 ☆ MIN 77 33 51.8 40.0 83.6 3.4 9.0 12.4 3.4 3.8 0.9 3.1 1.6 24.4 2019-20 MIN 35 34 50.8 41.2 79.6 2.7 8.1 10.8 4.4 3.3 0.9 3.1 1.2 26.5 2020-21 MIN 50 34 48.6 38.7 85.9 2.7 7.9 10.6 4.5 3.7 0.8 3.2 1.1 24.8 2021-22 ☆ MIN 74 34 52.9 41.0 82.2 2.6 7.2 9.8 3.6 3.6 1.0 3.1 1.1 24.6 2022-23 MIN 29 33 49.5 36.6 87.4 1.7 6.5 8.1 4.8 3.8 0.7 3.0 0.6 20.8 2023-24 ☆ MIN 62 33 50.4 41.6 87.3 1.5 6.8 8.3 3.0 3.3 0.7 2.9 0.7 21.8 2024-25 ☆ NYK 72 35 52.6 42.0 82.9 2.9 9.8 12.8 3.1 3.5 1.0 2.7 0.7 24.4 2025-26 NYK 6 34 38.0 35.7 90.9 3.0 10.2 13.2 2.8 3.2 0.5 2.8 1.2 18.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.