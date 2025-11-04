Matchs
Brandon Miller de retour mi-novembre pour les Hornets ?

Publié le 4/11/2025 à 11:56

Blessé à l'épaule depuis déjà plus d'une semaine, Brandon Miller sera réexaminé dans deux semaines. Les Hornets peuvent souffler…

Brandon MillerDes nouvelles de Brandon Miller du côté des Hornets : la franchise a annoncé que son joueur ne ferait pas son retour avant au moins deux semaines.

En cause, une subluxation de l’épaule gauche survenue il y a une dizaine de jours, désormais confirmée.

À Philadelphie, l’ailier s’était blessé en défendant sur Quentin Grimes. Depuis, il a sollicité plusieurs avis médicaux. Si l’hypothèse d’une opération chirurgicale est pour l’instant écartée, son retour à la compétition n’est pas attendu avant la mi-novembre. En son absence, c’est le rookie Kon Knueppel qui a intégré le cinq de départ de Charlotte.

Déjà freiné physiquement la saison dernière (limité à 27 matchs en raison d’une blessure au poignet droit), Brandon Miller ne commence donc pas sa troisième année NBA dans les meilleures conditions. Il avait pourtant bien débuté sa saison, avec 25 points inscrits lors du match d’ouverture, avant de se blesser dès sa deuxième apparition.

Brandon Miller Pourcentage Rebonds
Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts
2023-24 CHA 74 32 44.0 37.3 82.7 0.8 3.4 4.3 2.4 2.5 0.9 1.8 0.6 17.3
2024-25 CHA 27 34 40.3 35.5 86.1 0.9 3.9 4.9 3.6 2.7 1.1 2.8 0.7 21.0
2025-26 CHA 2 20 40.0 18.2 70.0 0.0 0.0 0.0 4.0 2.5 0.5 1.5 0.5 14.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

Par Florian Benfaid
Commentaires
