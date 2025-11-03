Steve Kerr ne veut laisser aucune miette

Il y a quelques jours, alors qu'ils affichaient un bilan de 4-1, les Warriors devaient négocier un virage assez facile sur le papier. D'abord les Bucks, privés de Giannis Antetokounmpo, puis les Pacers, qui cherchaient toujours leur première victoire de la saison. Finalement, maintenant que les rencontres ont été jouées, le bilan est négatif avec deux revers de suite…

La défaite face à Milwaukee s'expliquait, selon Steve Kerr, par un manque de tranchant suite à l'annonce du forfait du Grec. Pour le revers à Indiana, la fatigue a-t-elle joué un rôle ?

« Le calendrier ne laisse aucun répit. Je comprends que sept matches en 12 jours pour commencer, ce n'est pas facile. Mais rien n'est facile en NBA », commente le coach de Golden State. « Tout le monde a sa vision du calendrier difficile. Il faut être capable de conclure même quand on n'est pas bon. »

Car les soirées sans seront nombreuses durant la longue saison. « Il y aura des soirées difficiles, il y en a toujours. Contre Indiana, ce n'aurait pas dû être le cas. On a eu un jour de repos, on n'a fait pas de shootaround le matin. On était bien reposé », insiste Steve Kerr.

Si Stephen Curry regrettait cette défaite car elle pourrait briser la bonne dynamique des Californiens dans les premiers jours de la saison, son entraîneur, lui, se soucie surtout du bilan final. Car perdre deux matches aussi abordables, cela va compter en avril.

« On sait que la conférence Ouest est très forte et on a le sentiment d'avoir lâché deux matches que, si on avait été concentré et en jouant notre jeu, on aurait dû gagner. On rattrapera ces matches au fur et à mesure mais on a vu que depuis trois ans, c'est la même chose : ça se joue à un ou deux matches », rappelle le coach, qui n'a pas tort quand on regarde le classement de la conférence Ouest en 2024/25.

Les Warriors avaient terminé à la septième place, donc en « play-in », avec 48 succès, tandis que les Wolves et les Clippers, devant eux à la sixième et cinquième place, ont évité cela en gagnant respectivement 49 et 50 matches…