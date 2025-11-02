Stephen Curry s’en veut beaucoup

Après s'être pris les pieds dans le tapis à Milwaukee, les Warriors ont confirmé leur fragilité en laissant filer une avance de 11 points dans le 4e quart-temps à Indianapolis. Face à des Pacers très diminués, c'est le genre de défaite qui fait tache, et Stephen Curry s'en veut, lui qui termine à 24 points avec un 4 sur 16 à 3-points, aucun rebond et seulement deux passes.

“Cela fait partie de ces matches où tu dois te regarder dans le miroir. Il y a des passages où j’ai rendu les choses trop difficiles pour tout le monde” reconnaît le meneur All-Star. “On n’était pas bien organisés, on a eu de mauvaises possessions, un petit manque d’énergie… Résultat, tu redonnes de la vie à une équipe comme ça. Leur bilan est un peu trompeur : ils étaient au contact dans pas mal de matchs, et ils ont assez de talent pour rentrer des tirs dans le money time. Cela fait partie de ces rencontres où il faut mieux jouer au milieu du match pour te donner cette marge qui fait qu’un ou deux tirs, ici ou là, ne déterminent pas l’issue.”

Vu l'expérience du groupe, on pensait que les Warriors seraient à l'abri de tel couac, et pourtant, deux matches de suite, l'équipe a déçu en perdant des rencontres à sa portée.

“Il faut être être pro, et prendre conscience de ce que tu dois faire pour préparer ton corps et ta tête, et donner le meilleur de toi-même” poursuit-il. “C’est là que, nous les vétérans — et je me mets dedans — on doit montrer l’exemple, même si physiquement tu n’es pas à 100%. Tu dois pouvoir contrôler un match des deux côtés avec ta tête. C’est ce que je voulais dire à propos du milieu du match : on s’est compliqués la vie pour rien.”

Un calendrier compliqué à venir

Un journaliste lui demande de donner des exemples sur cette manière de “se compliquer la vie pour rien”. A quoi pense-t-il en particulier ? “À des balles perdues stupides” répond Curry. “Il y a deux possessions dans le troisième quart-temps. Une où je sors d’un écran, je me retrouve en l’air, et je marche. J’avais zéro option. J’aurais pu continuer de dribbler et lâcher la balle. Ensuite on voit un “split”, mais le timing est mauvais, tu perds la balle, et derrière ils ont un layup en contre-attaque. Ce sont ces actions qui créent un déclic car la salle s’enflamme. On fait ça aux autres équipes, et quand moi je leur donne ces possessions-là, ça change l’élan. Après, tu dois bosser deux fois plus pour recoller ou te créer une avance. Je sais que je peux faire bien mieux que ça.”

Au final, il ne faudrait pas avoir des regrets en fin de saison… “C'est surtout la frustration de ne pas réussir à garder et entretenir le momentum qu’on avait au départ” souligne le meneur de Golden State. “Je sais qu’on peut le retrouver car la route est longue. Tu débutes sur 4v-2d, tout le monde parle du calendrier difficile, etc. Mais ce sont deux matchs qu’on aurait dû et voulu prendre pour valider notre bon départ. J’espère que ça va allumer un feu en nous tous, qu’on remonte en selle et qu’on trouve comment gagner sur une série très compliquée qui arrive, pour montrer qu’on est une équipe de qualité.”