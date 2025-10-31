La hantise des Warriors ? Jouer une équipe privée de ses stars !

Depuis le début de saison, Giannis Antetokounmpo écrase tout ce qui est sur son passage, avec 36.3 points à 69% de réussite au shoot, 14 rebonds et 7 passes de moyenne. Les Warriors savaient donc à quoi s'en tenir jeudi soir. Sauf que, surprise, à cause de douleurs au genou gauche, le Grec a déclaré forfait.

Une bonne nouvelle ? Pas pour Steve Kerr, qui constate que ses joueurs sont toujours moins bons quand la star adverse est sur le banc, en tenue civile.

« Cela ne devrait pas être comme ça mais on est à 0-12 depuis deux ans quand les stars ne jouent pas », en rajoute le coach des Warriors. « Je l'ai dit à mes assistants : si j'étais l'entraîneur d'en face, je mettrais ma star sur le banc à chaque fois. »

Les rencontres de ce type se transforment en piège. « Dès qu'on sait qu'il y a un forfait, on est terrifié car on a déjà vu ce scénario des millions de fois. Il y a du talent partout, tout le monde peut jouer en NBA. Quand une star est absente, tout le monde est impatient de jouer. Je n'ai pas été surpris par ce match », assure Steve Kerr.

Des trous dans la raquette

C'est Ryan Rollins qui a profité de l'absence de Giannis Antetokounmpo pour inscrire 32 points et faire le match de sa vie, dans la victoire de Milwaukee. Les joueurs ont-ils baissé la garde de manière coupable dès que le forfait du double MVP a été officialisé ?

« On se prépare, en arrivant à la salle, pour affronter la star d'en face. Mais cela reste des joueurs NBA, que Giannis soit là ou pas », reconnait Draymond Green. « On doit avoir le même feu, la même urgence en sachant que Giannis n'est pas là », ajoute Brandin Podziemski.

Un petit coup de fatigue avait sans doute expliqué la défaite contre les Blazers la semaine passée, après trois matches (dont un en prolongation) en quatre jours, et là, c'est une absence mentale. Un schéma qui va se répéter et aucune équipe ne pourra éviter ces trous dans la raquette, annonce le coach de Golden State.

« Il y aura des matches comme ça et pour tout le monde », affirme Steve Kerr. « Toutes les équipes traversent une saison de 82 matches où chacun joue vite et dur. Il y a des matches où la concentration n'est pas là. Cette rencontre en faisait partie. »