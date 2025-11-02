Pionnière, Isabelle Fijalkowski va entrer au Hall of Fame du basket féminin

Le 27 juin 2026, elles seront huit à rejoindre le panthéon du basket féminin : Candace Parker, Cheryl Reeve, Elena Delle Donne, Kim Muhl, Barbara Kennedy-Dixon, Doris Burke, Amaya Valdemoro et enfin la Française Isabelle Fijalkowski. Maman d'Alicia Tournebize, qui dunke en match à 17 ans, Fijalkowski est la deuxième meilleure marqueuse de l’histoire de l’Équipe de France derrière Sandrine Gruda.

A l'instar d'un Tariq Abdul-Wahad en NBA, elle a été une pionnière puisqu'elle est la première française à avoir foulé les parquets de la WNBA. C'était lors des saisons 1997 et 1998 sous les couleurs des Cleveland Rockers, une franchise disparue aujourd’hui.

Cependant, son palmarès ne se limite pas qu’à la Grande Ligue féminine puisqu’elle a notamment remporté deux fois l’EuroLeague (en 1997 avec Bourges et en 2002 avec Valenciennes), mais elle a également été cinq fois championne de France (1992, 1996, 1997, 2001 et 2002).

“Nous sommes honorées de rendre hommage à ces huit légendes exceptionnelles de ce sport extraordinaire”, s’est exprimée la présidente du Hall of Fame, Dana Hart. “Elles sont l’exemple des plus hauts standards du basket féminin et ont apporté une contribution honorable tout en façonnant son Histoire.”

>>> A lire : Isabelle Fijalkowski, pionnière de la WNBA

Trois légendes de la WNBA à l’honneur

En tête de cette promotion 2026, on retrouve donc Candace Parker qui a réussi la prouesse d’être MVP et Rookie de l’Année lors de la même saison en 2008 puis elle a remporté un second trophée de MVP en 2013 et elle a soulevé trois fois le titre WNBA en 2016, 2021 et 2023. Cette année, elle a vu deux fois son numéro 3 retiré, d’abord aux Sparks en juin puis du côté du Sky en août.

La légende de Los Angeles est accompagnée de deux autres gloires de la WNBA à savoir Elena Delle Donne championne en 2019 avec les Washington Mystics et double MVP (2015, 2019) et Cheryl Reeve qui a remporté quatre titres en seize années à la tête des Minnesota Lynx.

On note aussi l'intronisation de Doris Burke, ancienne joueuse, devenue célèbre comme consultante. Elle était devenue la première femme à commenter les finales de conférence et les finales NBA.

Crédit photo : basketeurope