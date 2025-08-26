Après les Sparks, le Sky a aussi retiré le numéro 3 de Candace Parker

Ce lundi soir, Candace Parker a connu son deuxième retrait de maillot de la saison en WNBA. Après avoir eu droit à une cérémonie à Los Angeles le 29 juin dernier, c’est donc au tour du Sky de rendre hommage à la joueuse qui a ramené un titre à la franchise de l’Illinois en 2021.

C’est à la mi-temps du duel entre Sky et Aces que Chicago a accroché le numéro 3 de l’intérieure au plafond de la Wintrust Arena. Pour l’occasion, son ancienne coéquipière, Kahleah Copper s’est rendue à Chicago depuis Phoenix où elle évolue actuellement.

« Mon cœur appartiendra toujours à l’État de l’Illinois, aux villes de Naperville [ville où Candace Parker a grandi] et de Chicago » affirme Candace Parker. « Je n’ai pas été draftée ici, mais j’ai trouvé un moyen de revenir et jouer ici a été un véritable honneur. Voir mon maillot être retiré est vraiment important pour moi. »

Originaire de Chicago

En deux saisons au Sky, Candace Parker a décroché le seul titre de l’histoire de la franchise au cours d’une saison où elle était la deuxième meilleure marqueuse de l’équipe derrière Kahleah Copper avec 13.3 points de moyenne, mais surtout la meilleure rebondeuse de l’équipe avec 8.4 prises par soir. Ce titre acquis en 2021 est le dernier championnat majeur remporté par une équipe de la ville de Chicago.

« J’ai grandi dans les années 90 et j’avais l’habitude de me rendre au Grant Park quand les Bulls remportaient un titre »se souvient Candace Parker. « Quand vous vivez dans cette ville, gagner est la norme. Si vous ne gagnez pas, vous ne comptez pas. Donc être membre d’une équipe qui a ramené un titre à Chicago, c’est irréel. »

Après deux saisons au Sky, Candace Parker avait quitté l’Illinois pour le Nevada et les Aces où, souvent blessée, elle avait remporté un dernier titre en 2023 avant de prendre sa retraite à l’âge de 38 ans.