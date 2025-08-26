Matchs
Avec un 11e succès de suite, les Aces de A’ja Wilson se qualifient pour les playoffs

Publié le 26/08/2025 à 8:19

WNBA – Les Aces ont pu compter sur une A’ja Wilson décisive en fin de rencontre pour enchaîner un onzième succès consécutif et obtenir leur place pour les playoffs 2025.

A'ja Wilson avec les AcesSoirée particulière à Chicago puisque le Sky a retiré le numéro 3 de Candace Parker. Une franchise avec laquelle la triple championne WNBA a pu décrocher le titre en 2021. Pour l'occasion, l’équipe de l’Illinois recevait Las Vegas, la dernière équipe de Candace Parker, où elle a fini sa carrière avec une dernière bague en 2023.

Au terme des dix premières minutes, les Aces mènent au score grâce à la belle entame de match de Jackie Young, autrice de cinq points et de trois passes décisives au cours de ce premier acte (20-14). Dès le début de la période suivante, Las Vegas passe un 10-2 pour prendre 12 points d’avance grâce à un nouveau tir à 3-points de la numéro 1 de la Draft 2019 (30-18).

Si Chicago revient à une seule possession grâce à Ariel Atkins, tous les efforts du Sky sont réduits à néant par Jackie Young (22 points, 7 passes). L’arrière des Aces inscrit 12 points en deux minutes dont une flèche à longue distance pour atteindre la barre des 20 points juste avant de rejoindre les vestiaires (44-32).

Après une mi-temps marquée par la cérémonie de retrait du numéro 3 de Candace Parker, le Sky recolle à un point à la toute fin de ce troisième quart-temps, mais, encore une fois, ce sont les Aces qui ont le dernier mot grâce à un tir derrière l’arc de Chelsea Gray (60-56).

Les Aces officiellement en playoffs

À trois minutes du terme, Ariel Atkins (30 points, 7 passes) attrape un rebond défensif et envoie une passe décisive à Angel Reese (10 points, 17 rebonds) qui part finir la contre-attaque pour redonner l’avantage au Sky, ce qui n’était plus arrivé depuis le premier quart-temps (74-73). Un panier qui permet également à l’ancienne de LSU de réaliser son 46e double-double en carrière. Ainsi, Angel Reese dépasse Tina Charles et devient la joueuse avec le plus de double-double sur ses deux premières saisons en WNBA.

Toutefois, le Sky n’arrive pas à conserver cette avance puisque A’ja Wilson (18 points, 9 passes) trouve Chelsea Gray qui décoche une flèche à longue distance, puis la MVP en titre prend un tir à mi-distance sur la tête d’Angel Reese pour sceller le sort du match.

Les Aces s’imposent 79-74 et enchaînent un onzième succès de rang, mais surtout les joueuses de Becky Hammon deviennent la deuxième équipe à décrocher leur billet pour les playoffs après les Lynx, le 12 août dernier.

Par Thibault Mairesse
Commentaires
