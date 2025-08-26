Avec un 11e succès de suite, les Aces de A’ja Wilson se qualifient pour les playoffs

Soirée particulière à Chicago puisque le Sky a retiré le numéro 3 de Candace Parker. Une franchise avec laquelle la triple championne WNBA a pu décrocher le titre en 2021. Pour l'occasion, l’équipe de l’Illinois recevait Las Vegas, la dernière équipe de Candace Parker, où elle a fini sa carrière avec une dernière bague en 2023.

Au terme des dix premières minutes, les Aces mènent au score grâce à la belle entame de match de Jackie Young, autrice de cinq points et de trois passes décisives au cours de ce premier acte (20-14). Dès le début de la période suivante, Las Vegas passe un 10-2 pour prendre 12 points d’avance grâce à un nouveau tir à 3-points de la numéro 1 de la Draft 2019 (30-18).

Si Chicago revient à une seule possession grâce à Ariel Atkins, tous les efforts du Sky sont réduits à néant par Jackie Young (22 points, 7 passes). L’arrière des Aces inscrit 12 points en deux minutes dont une flèche à longue distance pour atteindre la barre des 20 points juste avant de rejoindre les vestiaires (44-32).

Après une mi-temps marquée par la cérémonie de retrait du numéro 3 de Candace Parker, le Sky recolle à un point à la toute fin de ce troisième quart-temps, mais, encore une fois, ce sont les Aces qui ont le dernier mot grâce à un tir derrière l’arc de Chelsea Gray (60-56).

Les Aces officiellement en playoffs

À trois minutes du terme, Ariel Atkins (30 points, 7 passes) attrape un rebond défensif et envoie une passe décisive à Angel Reese (10 points, 17 rebonds) qui part finir la contre-attaque pour redonner l’avantage au Sky, ce qui n’était plus arrivé depuis le premier quart-temps (74-73). Un panier qui permet également à l’ancienne de LSU de réaliser son 46e double-double en carrière. Ainsi, Angel Reese dépasse Tina Charles et devient la joueuse avec le plus de double-double sur ses deux premières saisons en WNBA.

Toutefois, le Sky n’arrive pas à conserver cette avance puisque A’ja Wilson (18 points, 9 passes) trouve Chelsea Gray qui décoche une flèche à longue distance, puis la MVP en titre prend un tir à mi-distance sur la tête d’Angel Reese pour sceller le sort du match.

Les Aces s’imposent 79-74 et enchaînent un onzième succès de rang, mais surtout les joueuses de Becky Hammon deviennent la deuxième équipe à décrocher leur billet pour les playoffs après les Lynx, le 12 août dernier.