Les Lynx, première équipe qualifiée pour les playoffs 2025

Si les Lynx n’étaient pas sur les parquets ce mardi, et pourtant les joueuses de Cheryl Reeve ont tout de même composté leur ticket pour les playoffs 2025 grâce à la victoire des Wings sur le Fever.

Une qualification qui survient alors que Minnesota ne peut plus compter sur Napheesa Collier, blessée à la cheville, depuis une dizaine de jours. Toutefois, malgré la perte de leur meilleure joueuse, les Lynx enchaînent les victoires puisqu’elles sont sur une série de cinq succès consécutifs et ont remporté neuf de leurs dix derniers matchs pour s’affirmer un peu plus en tant que numéro 1 de la WNBA.

Une domination sans partage

Cette qualification en playoffs vient récompenser l’excellente saison des Lynx qui affichent un bilan de 27 victoires pour seulement 5 défaites. Minnesota a également profité de la “trade deadline” pour se renforcer avec l’arrivée de DiJonai Carrington en provenance des Wings pour apporter davantage de défense à une équipe qui est déjà numéro 1 dans le domaine avec 95.5 points encaissés pour 100 possessions et une marge de plus de trois points sur le Mercury, classé deuxième avec 98.8 points encaissés pour 100 possessions.

Maintenant que les Lynx sont assurées d’être en playoffs, les coéquipières de Napheesa Collier doivent sécuriser la première place au classement pour s’assurer d’avoir l’avantage du terrain tout au long de la campagne à venir. Dans les prochains jours, la “franchise player” de Minnesota devrait revenir sur les parquets pour ajouter des éléments dans un dossier au MVP déjà bien fourni puisque Napheesa Collier affiche 23.5 points et 7.5 rebonds de moyenne.

Il reste 12 matchs à jouer aux Lynx avant la fin de la saison régulière, le 11 septembre prochain, dont une double confrontation à venir face au Liberty de Marine Johannès, une équipe que Minnesota a déjà battue deux fois cette saison.