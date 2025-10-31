Jonas Valanciunas, le joker du « Joker »

Cet été, les Nuggets ont marqué les esprits en achevant leur mini-révolution, entamée en fin de saison régulière, avec un recrutement aussi précis que pertinent avec le retour de Bruce Brown, le transfert de Cam Johnson et l'arrivée de Jonas Valanciunas.

Même si le Lituanien avait des envies de Grèce, il est bel et bien présent dans la raquette de Denver, et sa présence permet de faire souffler Nikola Jokic, tout en accentuant la domination intérieure.

« Avoir différents gars et une énergie différente, c'est ce que j'aime », reconnaît Nikola Jokic, auteur de quatre triple-double pour attaquer la saison. « C'est clairement une menace à l’intérieur. Ce gars peut marquer, il est grand et dominateur là-dessous. Il force les défenses à se refermer sur lui, et c’est aussi un très bon passeur. Donc, c’est clairement un avantage pour nous. »

Auteur de 10 points, 6 rebonds et 3 passes en 14 minutes face aux Pelicans, Jonas Valanciunas est parfait au relais de Nikola Jokic, et les Nuggets sont donc plus réguliers dans l'effort avec cette rotation plus dense.

« Vous savez, ‘Big Val’, c'est un bon ! » lance Aaron Gordon. « Il est labellisé. Il est juste vraiment, vraiment, vraiment, vraiment bon. Donc il n’y a pas une grosse baisse de niveau quand il entre. Il est intelligent. Il connaît son jeu, ses spots. Il est plus grand que tous les gars qui défendent sur lui, et il stabilise la ‘second unit'. Quand le jeu se fige ou qu’on ne trouve pas de panier, tu peux passer par Big Val, exactement comme avec le ‘Joker’. »

Des louanges qui vont droit au cœur du Lituanien, évidemment ravi d'avoir des responsabilités chez un candidat au titre, même si la mission n'est pas simple. « C’est une grosse pression, » reconnaît-il. « J'ai un gros vide à combler. Avec la ‘second unit', on essaie d'apporter du positif. De ne pas perdre une avance, ou d'en construire une. C’est notre travail. Donc on le fait, mais ça ne reste que quatre matchs. »

Jonas Valanciunas Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 TOR 62 24 55.6 0.0 78.9 2.0 4.0 6.0 0.7 3.0 0.3 1.5 1.3 8.9 2013-14 TOR 81 28 53.1 0.0 76.2 2.8 6.0 8.8 0.7 3.1 0.3 1.7 0.9 11.3 2014-15 TOR 80 26 57.2 0.0 78.6 2.7 6.0 8.7 0.5 2.8 0.4 1.4 1.2 12.0 2015-16 TOR 60 26 56.5 0.0 76.1 3.1 6.0 9.1 0.7 2.6 0.4 1.4 1.3 12.8 2016-17 TOR 80 26 55.7 50.0 81.1 2.8 6.7 9.5 0.7 2.7 0.5 1.3 0.8 12.0 2017-18 TOR 77 22 56.8 40.5 80.6 2.4 6.2 8.6 1.1 2.5 0.4 1.5 0.9 12.7 2018-19 * All Teams 49 22 55.9 29.2 79.5 2.2 6.4 8.6 1.4 3.0 0.4 1.8 1.1 15.6 2018-19 * TOR 30 19 57.5 30.0 81.9 1.8 5.4 7.2 1.0 2.7 0.4 1.3 0.8 12.8 2018-19 * MEM 19 28 54.5 27.8 76.9 2.7 7.9 10.7 2.2 3.4 0.3 2.7 1.6 19.9 2019-20 MEM 70 26 58.5 35.2 74.0 3.0 8.2 11.3 1.9 2.6 0.4 1.8 1.1 14.9 2020-21 MEM 62 28 59.2 36.8 77.3 4.1 8.4 12.5 1.8 2.9 0.6 1.6 0.9 17.1 2021-22 NOP 74 30 54.4 36.1 82.0 3.1 8.3 11.4 2.6 3.3 0.6 2.4 0.8 17.8 2022-23 NOP 79 25 54.7 34.9 82.6 2.8 7.3 10.2 1.8 3.1 0.3 2.0 0.7 14.1 2023-24 NOP 82 24 55.9 30.8 78.5 2.3 6.5 8.8 2.1 2.7 0.4 1.4 0.8 12.2 2024-25 * All Teams 81 19 55.0 21.6 87.9 2.3 5.4 7.7 2.0 2.2 0.5 1.5 0.6 10.4 2024-25 * WAS 49 20 54.7 25.9 89.6 2.4 5.8 8.2 2.2 2.0 0.4 1.8 0.6 11.5 2024-25 * SAC 32 17 55.6 10.0 84.7 2.2 4.8 7.0 1.8 2.6 0.5 1.0 0.6 8.7 2025-26 DEN 4 12 56.0 0.0 66.7 1.0 4.0 5.0 1.5 1.8 0.0 1.0 0.5 8.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.