Zaccharie Risacher désormais lié à Atlanta jusqu’en 2027

Premier choix de la Draft 2024, Zaccharie Risacher a appris que les dirigeants d'Atlanta ont décidé d'exercer leur « team option » pour la saison 2026/27. En clair, cela signifie qu'il touchera 13.8 millions de dollars pour être lié à sa franchise jusqu'à l'été 2027. Et sans doute au-delà, tandis que Victor Wembanyama, Alex Sarr et Bilal Coulibaly ont aussi vu leurs « team options » être activées ces derniers jours.

Ce n'est bien sûr guère surprenant, quand on sait que le Français de 20 ans est titulaire chez les Hawks, depuis sa première année dans la ligue. Deuxième du vote pour le Rookie of the Year 2025, il a aligné des statistiques de 12.6 points, 3.6 rebonds et 1.2 passe par match (à 36% à 3-points), au sein d'une équipe proche des playoffs.

À cause d'une blessure à la cheville, la deuxième saison en NBA de Zaccharie Risacher a pour le moment mal débuté (8.7 points, à 30% à 3-points), mais il a conservé sa place dans le cinq d'Atlanta, après un été studieux, et la franchise espère maintenant passer un cap dans la conférence Est.

À noter que le jeune ailier des Hawks possède une autre « team option » dans son contrat, sur la campagne 2027/28 : 17.4 millions de dollars. Dès 2027, il sera également éligible à la signature d'un premier vrai contrat en Géorgie…

LEXIQUE

Team option : possibilité pour une équipe d’activer (ou non) la dernière année de contrat de l'un de ses joueurs, afin qu'il termine son bail ou qu'il devienne « free agent » avec un an d’avance.

Zaccharie Risacher Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 ATL 75 25 45.8 35.5 71.1 1.1 2.4 3.6 1.2 2.0 0.7 1.2 0.5 12.6 2025-26 ATL 3 23 40.0 30.0 75.0 0.7 1.0 1.7 0.0 1.3 0.3 0.3 0.7 8.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.