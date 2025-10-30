Alex Sarr et Bilal Coulibaly verrouillés par les Wizards

Grosse fournée de joueurs prolongés chez les Wizards. La franchise de Washington vient d'activer les options de ses jeunes talents, dont les deux représentants français de l'équipe, Alex Sarr et Bilal Coulibaly.

Pour le premier, il s'agit de la troisième année de son contrat rookie, en 2026/27, pour laquelle il touchera 12.4 millions de dollars. Pour le second, il s'agit de sa quatrième année, rémunérée à hauteur de 9.2 millions de dollars.

Un choix parfaitement logique les concernant, tant ils ont réussi à s'installer durablement dans le cinq des Wizards. Si l'ailier était jusqu'à présent bloqué à l'infirmerie en raison de son pouce, l'intérieur réalise, lui, un solide début de saison, marqué par un gros match réalisé devant Joel Embiid.

Sont également concernés par l'activation de leur troisième année de contrat rookie, Kyshawn George, Bub Carrington et AJ Johnson. Le premier de cette liste signe un début d'exercice canon en étant carrément le meilleur marqueur de sa formation avec plus de 20 points de moyenne, sans compter plus de 9 rebonds et 5 passes.

Le dernier concerné par ces options activées est Cam Whitmore (quatrième année à 5.5 millions de dollars). L'arrière est arrivé des Rockets avec de grosses ambitions qui, pour le moment, peinent à se concrétiser. Après quatre apparitions et un temps de jeu similaire au sien dans le Texas, il tourne à 10 points de moyenne.