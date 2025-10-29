Alex Sarr proche de son record en carrière face à Joel Embiid

Voilà ce qui s'appelle ne pas se laisser démonter. Pour sa première action en attaque, Alex Sarr s'est fait scotcher par Joel Embiid sous le cercle. Mais le Français a récupéré le cuir et s'est empressé de dunker à deux mains. Un geste annonciateur de la grande soirée que le deuxième choix de la Draft 2024 allait passer face à Philadelphie.

Auteur d'un bon début de saison à environ 16 points de moyenne sur trois matchs en amont de celui-ci, Alex Sarr avait décidé d'élever son niveau d'agressivité du fait de son adversaire du soir. « Il est costaud. Il se déplace plutôt bien. Donc c’est quelqu’un avec qui tu dois faire le travail tôt et aller le rencontrer dès le début », explique le natif de Bordeaux en parlant de Joel Embiid.

Remportant plus d'une fois son duel avec lui, qui l'a beaucoup fait travailler en défense (25 points à 9/17 aux tirs, 7 rebonds et 5 passes en… 23 minutes), Alex Sarr a également été bien aidé par ses coéquipiers – Khris Middleton et CJ McCollum en tête – qui l'ont très bien trouvé sur le « pick-and-roll ».

Un record en carrière devant Nikola Jokic

« Il apprend et il progresse. C’est ça, le meilleur dans tout ça. Et il l’a fait dans le cadre et le rythme du jeu. C’est ce qu’il y a eu de mieux dans notre attaque : personne ne forçait, le ballon circulait simplement », se félicite Brian Keefe en pensant aux 33 passes décisives générées par sa formation.

Dans ce cadre, son jeune intérieur a signé la deuxième sortie de sa carrière à 30 points ou plus : 31 points (13/23 aux tirs dont 3/7 de loin) et 11 rebonds. Son record en carrière remonte à mars dernier, avec 34 points devant une autre référence absolue à son poste, Nikola Jokic.

« On commence à voir, avec Alex, qu’il apprend à jouer dans le cadre de notre système. On joue beaucoup sur lui. Ce n’est pas seulement le scoring. Il a fait combien de passes décisives ? Cinq encore ce soir ? C’est ça qui m’impressionne toujours le plus chez lui : sa qualité de passe, sa défense. Les points viendront. Et évidemment, ce soir, il a fait un gros match au niveau du scoring », poursuit son coach, selon qui son jeu de passe est sous-estimé.

Des leçons à tirer

Reste que c'est plutôt sa capacité à finir qui a impressionné sur ce match, finalement perdu en prolongation par les Wizards. Et ce, alors que Washington comptait 16 points d'avance à l'entame du dernier quart-temps, et encore 11 à cinq minutes de la fin. Quelles sont les leçons à tirer de cette troisième défaite de l'année ?

« Je pense surtout à l’expérience de la prolongation, savoir gérer les dernières secondes, ou comment gérer une avance. On avait dix points d’avance à environ quatre minutes de la fin. On aurait pu mieux gérer ça. Peut-être qu’on a joué pour ne pas perdre, au lieu d’essayer de gagner à la fin du match. Donc il faut juste qu’on corrige ça », réclame Alex Sarr, dont l'équipe se déplace jeudi sur le parquet du Thunder.

Il conclut : « On a joué un match vraiment serré. Évidemment, on aurait aimé que ça tourne autrement. Mais on doit en tirer des leçons. Tout le monde le sait. Et je pense que tout le monde a le bon état d’esprit : attaquer chaque jour, attaquer chaque entraînement, chaque match, peu importe ce qui s’est passé lors du précédent. »

Alex Sarr Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 WAS 67 27 39.4 30.8 67.9 1.9 4.6 6.5 2.4 2.2 0.7 1.7 1.5 13.0 2025-26 WAS 3 26 54.3 25.0 75.0 1.7 6.3 8.0 4.3 1.3 0.3 2.3 2.0 15.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.