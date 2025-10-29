Malgré un grand Alex Sarr, les Wizards lâchent face aux Sixers

En « back-to-back », à l'extérieur et menés de 19 points en milieu de troisième quart-temps, les Sixers ont réalisé l'exploit de décrocher un quatrième succès en quatre matchs sur le parquet de Washington (139-134) après prolongation.

Les Wizards ont dominé la première mi-temps, grâce à la parfaite entame d'Alex Sarr face à Joel Embiid, malgré ses deux fautes rapides, et les relais précieux de Corey Kispert, Marvin Bagley III et le 2/2 à 3-points de Kyshawn George pour virer à +4 à la pause (72-68).

Philly a tenu en s'appuyant sur un Tyrese Maxey agressif, qui a débuté à 3/3 à 3-points et a pour sa part pu compter sur l'adresse extérieure de Kelly Oubre Jr. et VJ Edgecombe, tandis que Joel Embiid faisait aussi sa part du boulot.

Tyrese Maxey et Quentin Grimes sonnent la révolte

Les Sixers ont continué de souffrir face au show Kyshawn George et à l'efficacité du tandem Middleton-Sarr, qui ont donc porté l'écart jusqu'à +19 dans le troisième quart-temps (95-76). Porté par son adresse extérieure, Washington comptait encore 15 longueurs d'avance à 8 minutes de la fin (118-103). Et il a fallu un petit grain de sable pour enrayer la machine.

Tyrese Maxey et Quentin Grimes ont alors lancé la révolte, Philly a haussé son niveau défensif face aux mains tremblantes des locaux, et a réussi à refaire son retard. Aux côtés d'un Tyrese Maxey impeccable, les deux flèches à 3-points de Quentin Grimes ont alors porté la marque à 126-126, envoyant les deux équipes en prolongation.

Washington a encore pris le meilleur, passant à +5 après le 3-points d'Alexandre Sarr, mais Philadelphie a fini bien plus fort, sous l'impulsion d'un Tyrese Maxey intenable et grâce aux contres et à la claquette d'Adem Bona qui a fait passer son équipe en tête à 27 secondes de la fin (131-132).

En symbole de la fin de match mal gérée des Wizards, on retiendra notamment le ballon perdu sur remise en jeu par Khris Middleton à 6.5 secondes de la fin alors que son équipe était à -3. Impeccable au lancer-franc, le tandem Maxey-Grimes a pu finir le travail pour permettre aux Sixers de rester invaincus.

CE QU'IL FAUT RETENIR

– Adem Bona « clutch » ! Derrière Joel Embiid et Andre Drummond, le pivot des Sixers aura été le « joker » décisif dans le final, avec ses deux contres sur CJ McCollum et sa claquette dunk qui a replacé son équipe en tête. Il a incarné la révolte de Philly en défense sur la fin avec ses cinq contres.

– Un Alex Sarr de gala. On a eu peur pour lui après ses deux premières fautes dès les premières minutes du match. Non seulement le Français a parfaitement géré ce handicap, mais il n'a pas hésité à attaquer Joel Embiid et s'est montré agressif et adroit jusqu'au bout. Il aurait pu être le héros du match avec ses 31 points, 11 rebonds, 5 passes décisives, 2 interceptions et 2 contres, notamment après son 3-points en prolongation qui avait mis Washington en position idéale…

– Des vétérans à la rue. Si les jeunes comme Sarr, George ou Johnson ont brillé, on ne peut malheureusement pas en dire autant des vétérans CJ McCollum et Khris Middleton. L'impact des deux dans le « money-time » et en prolongation a clairement été négatif, entre le tir de la gagne manqué par Khris Middleton en fin de quatrième quart-temps, et les deux tentatives contrées d'un CJ McCollum globalement peu inspiré.

– Joel Embiid tout en douceur. Toujours sous restriction de minutes, le pivot de Philly ne semblait pas encore à 100%, portant un gros strap sur le genou gauche. À ses belles heures, il aurait enfoncé un Alex Sarr à deux fautes au poste bas à chaque possession. Il s'en tire à 25 points avec un 3/6 de loin mais paraît encore loin de pouvoir donner sa pleine mesure.