Matas Buzelis, le taureau ailé

Most Improved Player. Voilà le trophée que vise Matas Buzelis, et le Lituanien s'en donne les moyens avec deux sorties à 20 points et plus en quatre matches. Cette nuit, l'ailier des Bulls inscrit 27 points face aux Kings et sa polyvalence et sa technique ont encore faire mouche. Adroit de loin en premier quart-temps, le « sophomore » a l'art de jouer dans le dos de la défense pour marquer ligne de fond ou simplement créer de fausses pistes.

Et lorsque Josh Giddey prend le rebond et lance l'attaque, Matas Buzelis est difficile à arrêter lorsqu'il va au cercle. C'est ce qui séduit son coach, Billy Donovan.

« À chaque match, on doit mettre de la pression vers le cercle, et Matas est vraiment doué pour ça » estime l’entraîneur des Bulls. « Parce que lorsqu'il prend de l’élan, il peut faire un Eurostep, pivoter autour des défenseurs… Et avec son envergure, il parvient au cercle alors qu’on a l’impression qu’il n’y arrivera pas. »

Longiligne, mais aussi bien plus costaud que l'an passé, Matas Buzelis résiste au contact, et effectivement, il peut atteindre le cercle avec ses longs segments pour marquer.

« J’ai toujours eu ça, depuis gamin » se marre-t-il. « Vous commencez juste à le voir maintenant… Je travaille beaucoup sur mon jeu, donc ces choses-là finissent par ressortir naturellement. »

Zach LaVine comme modèle et mentor

Face à lui, cette nuit, il y avait Zach LaVine, et ce dernier est très fier de la progression de son ancien partenaire. « Je l’ai dit à Matas : il est sur la bonne voie. Il est travailleur, talentueux, il peut tout faire. Chaque fois que j’allais m’entraîner tard à l’Advocate Center, il voulait venir bosser. Ce gars-là est spécial. »

Des propos rapportés à Matas Buzelis, qui lui renvoie les compliments avant d'en dire plus sur leur relation.

« Je dois lui rendre hommage, vraiment. C’est un gars incroyable. Il a toujours répondu à mes questions, même par texto. C’est un modèle pour moi” assure l'ailier des Bulls. « C’était mon premier coéquipier « superstar », si on peut dire, mais c’était surtout un vrai leader. Je le remercie de continuer à décrocher le téléphone quand je l’appelle… C’est mon gars, tout simplement. »

Grande gueule avant d'arriver en NBA, Matas Buzelis sait qu'il est attendu au tournant après chaque déclaration tapageuse. Mais le Lituanien se donne les moyens de ses ambitions, et ça plaît à son coach. « J’aime vraiment sa détermination, » conclut Billy Donovan. « Il veut devenir un grand joueur, et ça se voit à chaque match. »