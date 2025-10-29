Une pierre deux coups : Giannis Antetokounmpo calme les Knicks et les rumeurs

Si certains craignaient que Giannis Antetokounmpo ne soit pas pleinement impliqué au moment d'affronter New York, la star des Bucks a offert une réponse éclatante. Le Grec a été comme toujours le fer de lance des Bucks dans leur victoire sur les Knicks avec une magnifique prestation individuelle.

Le « Greek Freak » avait plus d'une raison de se montrer à son avantage, que ce soit éventuellement pour séduire un peu plus la franchise de Gotham, ou tout simplement pour calmer les rumeurs qui évoquaient les Knicks comme possible future destination si la situation sportive de Milwaukee venait à s'enliser dans les prochains mois.

En tout cas, Giannis Antetokounmpo s'est montré sans pitié sur le parquet, faisant parler sa puissance et son agressivité. Car avant de parler de son avenir, il avait un petit compte à régler avec les prestations de son équipe ces derniers mois. « Évidemment qu'il y avait un surplus de motivation » a assuré le « franchise player » de Milwaukee en conférence de presse. « Il nous ont sweepé la saison dernière. Sweepé. Ils étaient bien meilleurs que nous la saison dernière et on ne leur compliquait pas la tâche. C'était très facile pour eux selon moi. En tant que leader de cette équipe, j'ai de la mémoire, je n'oublie pas ces choses. J'essaie dès la séance de tirs du matin de donner le ton à l'équipe et leur rappeler qu'ils nous avaient sweepé, pareil avec les Cavaliers. »

« Je ne me souviens pas de ça »

Si les Bucks ont finalement buté une fois de plus sur Cleveland dimanche, dans un match serré, Milwaukee a cette fois su hausser son niveau contre New York, notamment en défense lors de la deuxième période, remportée 62-40. « Je pense que l'équipe a répondu de la meilleure des manières, donc je suis heureux. »

De quoi complètement balayer les rumeurs évoquées par ESPN, qui assurait que New York serait sa destination préférée s'il devait quitter le Wisconsin ? « Je ne lis pas ces choses » a sèchement rétorqué Giannis Antetokounmpo. « Je ne me souviens pas de ça. Pour le moment, je suis ici pour représenter mon équipe, c'est tout. On a battu les Knicks, donc ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est que nous avons un match dans deux jours contre Golden State, nous devons essayer de rester concentrés et d'enchaîner une deuxième victoire. Je n'ai pas lu cet article. J'essaie de rester éloigné de ces rumeurs, ces spéculations d'échange. Cela ne me touche pas du tout. »

Exemplaire sur le parquet et dans l'attitude, Giannis Antetokounmpo s'est rendu son après-match face aux médias plus simple grâce à la victoire des siens. Et à leur début de saison intéressant (3-1) malgré la restructuration de l'effectif ces derniers mois (départ de Khris Middleton, Damian Lillard et Brook Lopez, arrivées de Kyle Kuzma et Myles Turner). « Cette équipe est construite exactement comme elle est censée l'être pour gagner des matchs » a insisté le Grec. « J'aime ce que je vois. Les gars jouent pour gagner. Et c'est ce que nous allons faire toute la saison. C'est pour cela que nous sommes ici. C'est pour cela que nous portons ce maillot. C'est pour cela que nous représentons ces supporters, notre équipe, notre famille. Et c'est comme cela que cela va se passer toute l'année. »

Mais la détermination de Giannis Antetokounmpo dépendra des résultats des Bucks à moyen terme, alors que le « Greek Freak » est encore sous contrat jusqu'en 2027, avec une option pour une saison supplémentaire.

Giannis Antetokounmpo Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 MIL 77 25 41.4 34.7 68.3 1.0 3.4 4.4 1.9 2.2 0.8 1.6 0.8 6.8 2014-15 MIL 81 31 49.1 15.9 74.1 1.2 5.5 6.7 2.6 3.1 0.9 2.1 1.0 12.7 2015-16 MIL 80 35 50.6 25.7 72.4 1.4 6.2 7.7 4.3 3.2 1.2 2.6 1.4 16.9 2016-17 ☆ MIL 80 36 52.1 27.2 77.0 1.8 7.0 8.8 5.4 3.1 1.6 2.9 1.9 22.9 2017-18 ☆ MIL 75 37 52.9 30.7 76.0 2.1 8.0 10.0 4.8 3.1 1.5 3.0 1.4 26.9 2018-19 ★ MIL 72 33 57.8 25.6 72.9 2.2 10.3 12.5 5.9 3.2 1.3 3.7 1.5 27.7 2019-20 ★ MIL 63 30 55.3 30.4 63.3 2.2 11.4 13.6 5.6 3.1 1.0 3.7 1.0 29.5 2020-21 ☆ MIL 61 33 56.9 30.3 68.5 1.6 9.4 11.0 5.9 2.8 1.2 3.4 1.2 28.1 2021-22 ☆ MIL 67 33 55.3 29.3 72.2 2.0 9.6 11.6 5.8 3.2 1.1 3.3 1.4 29.9 2022-23 ☆ MIL 63 32 55.3 27.5 64.5 2.2 9.6 11.8 5.7 3.1 0.8 3.9 0.8 31.1 2023-24 ☆ MIL 73 35 61.1 27.4 65.7 2.7 8.8 11.5 6.5 2.9 1.2 3.4 1.1 30.4 2024-25 ☆ MIL 67 34 60.1 22.2 61.7 2.2 9.7 11.9 6.5 2.3 0.9 3.1 1.2 30.4 2025-26 MIL 4 33 69.5 57.1 64.3 4.0 10.0 14.0 7.0 2.5 0.8 3.2 1.2 36.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.