Le MVP de la nuit | Le message du « Greek Freak »

Les matchs entre les Bucks et les Knicks étaient déjà des chocs à l'Est, mais l'affiche a pris une autre saveur après les rumeurs autour de l'avenir de Giannis Antetokounmpo et de son possible attrait pour New York.

Le Grec était forcément scruté de près mardi soir. Et, comme toujours, il a répondu présent avec une nouvelle prestation de très haut niveau. Le « Greek Freak » a porté les siens vers la victoire avec 37 points, 8 rebonds, 7 passes décisives et 2 contres dans un succès arraché dans le dernier quart-temps (121-111).

Giannis Antetokounmpo a signé un quatrième match au-dessus des 30 points pour débuter la saison. Le premier sans double-double, mais il s'en contentera volontiers, tant sa domination en deuxième période a infusé sur ses Bucks, qui sont parvenus à limiter les Knicks à 20 points dans le troisième et le quatrième quart. Mené un temps de 14 points, et encore de 12 longueurs à la pause, Milwaukee a été porté par l'envie contagieuse de sa star.

Marqueur ou passeur décisif sur 14 des 18 derniers points des Bucks

« Nos efforts ont été incroyables, c'était vraiment très, très bien » a-t-il réagi au micro de NBC et ESPN. « En deuxième période, notre état d'esprit, c'était de réduire l'écart à cinq points. Et pour y parvenir, nous devions jouer dur. Chaque possession compte, aucune possession n'est offerte. En première période, nous leur donnions beaucoup de points gratuits, nous avons commis beaucoup d'erreurs de communication. En transition, ils ont pu prendre beaucoup de tirs à 3-points. Mais en deuxième période, rien ne leur a été offert. »

Plus agressifs, les Bucks sont parvenus à renverser le match. Et Giannis Antetokounmpo s'en est assuré, avec une deuxième période impressionnante de domination. Le double MVP a constamment attaqué le cercle, dominant physiquement OG Anunoby, impuissant. Le « Greek Freak » termine avec 23 points à 9/11 en deuxième période.

Et alors que les deux équipes étaient encore dos à dos à six minutes de la fin, le Grec a été impliqué sur 14 des 18 derniers points des Bucks pour conclure le boulot. Envies de New York ou non, le médaillé de bronze du dernier Euro était en mission contre les Knicks, comme depuis le début de la saison.

« C'est pour cela que je suis ici »

« Pour être une bonne équipe, nous devons battre les bonnes équipes » a-t-il poursuivi. « Les bonnes équipes ne perdent jamais deux matchs consécutifs. Nous avons joué contre les Cavaliers, nous aurions pu gagner ce match-là, mais nous avons échoué de peu. Les Knicks sont une des meilleures équipes de l'Est. Nous avons joué très, très dur, nous avons joué intelligemment et nous avons pu l'emporter. »

Alors que la saison des Bucks était pleine d'interrogations après la blessure et le départ de Damian Lillard, Milwaukee est dans le bon wagon dans les hauteurs de l'Est (3 victoires – 1 défaite), un an après avoir dû attendre le 12 novembre pour décrocher un troisième succès.

« Dans chacun des quatre matchs, nous avons joué pour gagner et c'est une très bonne habitude » a ainsi conclu Giannis Antetokounmpo. « Même quand nous étions menés de 15 points contre les Cavs, de 12 je crois contre les Knicks, nous n'avons jamais baissé la tête, nous n'avons jamais abandonné. C'est très facile mentalement de se montrer faibles, de laisser filer un match, et de jouer comme l'adversaire l'entend. J'aime ce que je vois. Les gars jouent pour gagner. Et c'est ce que nous allons faire toute la saison. C'est pour cela que nous sommes ici. »

Giannis Antetokounmpo Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 MIL 77 25 41.4 34.7 68.3 1.0 3.4 4.4 1.9 2.2 0.8 1.6 0.8 6.8 2014-15 MIL 81 31 49.1 15.9 74.1 1.2 5.5 6.7 2.6 3.1 0.9 2.1 1.0 12.7 2015-16 MIL 80 35 50.6 25.7 72.4 1.4 6.2 7.7 4.3 3.2 1.2 2.6 1.4 16.9 2016-17 ☆ MIL 80 36 52.1 27.2 77.0 1.8 7.0 8.8 5.4 3.1 1.6 2.9 1.9 22.9 2017-18 ☆ MIL 75 37 52.9 30.7 76.0 2.1 8.0 10.0 4.8 3.1 1.5 3.0 1.4 26.9 2018-19 ★ MIL 72 33 57.8 25.6 72.9 2.2 10.3 12.5 5.9 3.2 1.3 3.7 1.5 27.7 2019-20 ★ MIL 63 30 55.3 30.4 63.3 2.2 11.4 13.6 5.6 3.1 1.0 3.7 1.0 29.5 2020-21 ☆ MIL 61 33 56.9 30.3 68.5 1.6 9.4 11.0 5.9 2.8 1.2 3.4 1.2 28.1 2021-22 ☆ MIL 67 33 55.3 29.3 72.2 2.0 9.6 11.6 5.8 3.2 1.1 3.3 1.4 29.9 2022-23 ☆ MIL 63 32 55.3 27.5 64.5 2.2 9.6 11.8 5.7 3.1 0.8 3.9 0.8 31.1 2023-24 ☆ MIL 73 35 61.1 27.4 65.7 2.7 8.8 11.5 6.5 2.9 1.2 3.4 1.1 30.4 2024-25 ☆ MIL 67 34 60.1 22.2 61.7 2.2 9.7 11.9 6.5 2.3 0.9 3.1 1.2 30.4 2025-26 MIL 3 33 68.3 66.7 62.9 4.7 11.3 16.0 7.0 2.3 0.7 3.0 1.0 36.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.