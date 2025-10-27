Le Heat s’éclate dans son nouveau style de jeu

Par la force des choses, Erik Spoelstra a décidé de changer l'identité de jeu de son Heat. A l'instar de plusieurs autres équipes, Miami a ainsi décidé de tout miser sur les courses et la vitesse.

Dans le passé, le Heat ne nous avait pas habitués à cela, mais après une petite semaine de saison régulière, et trois matches, les coéquipiers de Bam Adebayo sont premiers au « pace » avec près de 110 possessions par rencontre, et cette nuit, face aux Knicks, ils ont inscrit 31 points sur contre-attaque.

« On ne s'en contente pas, et on veut continuer à garder ce rythme pendant toute la saison » prévient l'intérieur All-Star après la belle victoire face aux Knicks. « Ce n’est pas juste pour les 5 à 10 premiers matchs. On veut faire ça toute l’année, parce que quand ça devient une habitude et qu’on arrive à la deuxième partie de la saison, c’est là que ça compte vraiment. C’est à ce moment-là que les autres commencent à ralentir. »

En développant du jeu rapide, le Heat affiche un enthousiasme contagieux. « Comme je l’ai dit, tu te sens vivant, parce que tout le monde est impliqué » poursuit-il, tandis que Andrew Wiggins note que le foncier produit ses effets. « On a tellement travaillé pendant le camp, c’était vraiment dur… Ça nous a préparés pour ce genre de matchs. On se sent en meilleure forme que n’importe quelle autre équipe. On continue de pousser, de jouer vite… »

115 points inscrits sans système

Au final, le Heat s'éclate dans ce « hourra basket ». « Je crois qu’on n’a même pas appelé un seul système aujourd’hui, et ce sont les victoires que tu apprécies, parce que, comme je l’ai dit, tu ne joues même pas de système, et tu finis quand même avec 115 points » apprécie Bam Adebayo.

Qu'en pense Erik Spoelstra, considéré comme le meilleur entraîneur actuel lors du traditionnel vote des GM ?

« L’esprit de compétition de nos gars, » répond le coach du Heat lorsqu'on lui demande ce qu'il retient de cette victoire face aux Knicks. « On l’a évidemment vu lors du match contre Orlando, et les joueurs s’engagent totalement dans cette mentalité collective de compétition. Ce n’était pas un grand match de notre part, mais avec cet esprit combatif, on peut faire beaucoup de choses. On peut en tirer beaucoup de confiance, on peut traverser des tempêtes. Et quand on a réussi à prendre des rebonds, on a pu se projeter en contre-attaque. (…) J’ai beaucoup de respect pour cet engagement que je vois dans le vestiaire en ce moment. »