Marcus Smart, la caution dureté des Lakers

Début octobre, JJ Redick était très clair : il voulait revoir chez les Lakers le Marcus Smart qui a longtemps fait le bonheur des Celtics. Quelques semaines plus tard, l'intéressé prend donc sa mission très à cœur. Parfois même un peu trop, et ce n'est pas l'épaule de Stephen Curry qui dira le contraire…

Face aux Warriors en ouverture, et malgré la défaite, le Défenseur de l'année 2022 s'est ainsi chargé d'amener toute sa dimension physique à sa nouvelle équipe. Une volonté de sa part, car il sait que cela fait beaucoup sur le terrain…

« Il faut être l'équipe la plus dure, celle qui impose les règles » considère-t-il dans un premier temps. « Je suis dans cette ligue depuis douze ans et ça a toujours été la devise. On peut le voir à chaque fois : l'équipe qui arrive en étant la plus physique est généralement celle qui prend le contrôle des choses… C'est comme ça, donc on veut être ce genre d'équipe, du début à la fin. »

Débarqué en plein été à Los Angeles, après deux saisons délicates individuellement à Memphis puis Washington, Marcus Smart apprécie avant tout de retrouver un peu d'ambition collective, à 31 ans passés. Comme à son habitude, il ne ménage pas ses efforts quand il joue et sa ténacité, couplée à son leadership, en font déjà une voix écoutée et respectée dans le vestiaire californien.

« Quand il y a de la volonté, il y a toujours un moyen de faire quelque chose » ajoute le meneur. « Et en basket, il y a beaucoup de volonté, donc aussi beaucoup de moyens de faire des choses. Il ne nous reste qu'à trouver celui qui fonctionne le mieux pour nous. »

Satisfait de « l'incroyable intensité » déployée par ses hommes en ouverture, JJ Redick espère désormais que Marcus Smart aura encore plus d'énergie à revendre, avant de se frotter à un certain Anthony Edwards, dès vendredi. Soit le bourreau des Lakers lors des derniers playoffs…

Marcus Smart Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 BOS 67 27 36.7 33.5 64.6 0.9 2.4 3.3 3.1 2.6 1.5 1.3 0.3 7.8 2015-16 BOS 61 27 34.8 25.3 77.7 1.2 2.9 4.2 3.0 3.0 1.5 1.3 0.3 9.1 2016-17 BOS 79 30 35.9 28.3 81.2 1.0 2.9 3.9 4.6 2.4 1.6 2.0 0.4 10.6 2017-18 BOS 54 30 36.7 30.1 72.9 0.8 2.7 3.5 4.8 2.5 1.3 2.4 0.4 10.2 2018-19 BOS 80 28 42.2 36.4 80.6 0.7 2.2 2.9 4.0 2.5 1.8 1.5 0.3 8.8 2019-20 BOS 60 32 37.5 34.7 83.6 0.7 3.0 3.8 4.8 2.7 1.7 1.7 0.5 12.9 2020-21 BOS 48 33 39.8 33.0 79.0 0.8 2.7 3.5 5.7 2.6 1.5 2.0 0.5 13.1 2021-22 BOS 71 32 41.8 33.1 79.3 0.6 3.2 3.8 5.9 2.3 1.7 2.2 0.3 12.1 2022-23 BOS 61 32 41.5 33.6 74.6 0.8 2.4 3.1 6.3 2.8 1.5 2.3 0.4 11.5 2023-24 MEM 20 30 43.0 31.3 76.8 0.3 2.4 2.6 4.3 2.6 2.0 3.1 0.2 14.4 2024-25 * All Teams 34 20 39.3 34.8 76.1 0.5 1.6 2.1 3.2 1.6 1.1 1.6 0.3 9.0 2024-25 * MEM 19 21 35.8 32.2 83.3 0.7 1.5 2.3 3.7 1.6 1.2 1.8 0.3 8.7 2024-25 * WAS 15 19 44.0 39.2 68.6 0.3 1.7 1.9 2.5 1.5 1.1 1.3 0.2 9.3 2025-26 LAL 1 23 50.0 0.0 75.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 1.0 3.0 0.0 9.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.