Débuts très timorés pour Yang Hansen avec les Blazers

Après Yao Ming, Wang Zhizhi ou encore Yi Jianlian, Yang Hansen est officiellement devenu le 8e joueur venu de Chine à prendre part à un match NBA. C'était la nuit passée à l'occasion de la venue des Wolves. Une entrée en matière qui n'a pas été simple pour le joueur de 20 ans.

Envoyé sur le parquet par Chauncey Billups après cinq minutes de jeu, le pivot s'est fait remarquer en campant dans sa raquette en défense. Résultat : une logique sanction pour trois secondes en défense. De quoi lui valoir un retour sur son banc, après seulement trois minutes de jeu.

Le natif de Zibo a eu droit à une seconde séquence dans le deuxième quart-temps, en faisant à nouveau souffler le pivot titulaire Donovan Clingan. Le temps de convertir deux lancers-francs, de voir son « hook » contré par Rudy Gobert et surtout de connaître son fameux moment « Welcome to the NBA » à lui.

Jaden McDaniels n'a ainsi montré aucune pitié avec un poster à une main d'une rare violence. « J’ai senti que je devais m’améliorer dans mon positionnement, que je devais travailler plus dur pour mieux m’ajuster. Je dois travailler sur ce que je ne maîtrise pas encore et tirer des leçons de mes points faibles », affiche le géant chinois en conférence de presse, estimant que s'il s'était déplacé plus tôt en défense, il n'aurait peut-être pas connu ce sort.

Damian Lillard à la rescousse

Reste que son coach a préféré ne pas l'utiliser à nouveau par la suite. Yang Hansen n'a donc joué que cinq minutes en tout, passant le reste du temps à se tenir prêt et à encourager ses coéquipiers malgré une barrière de la langue toujours évidente. En match, il a même reçu quelques tuyaux de la légende locale, Damian Lillard, en civil sur le banc des Blazers.

« Il partageait son expérience avec moi, principalement sur l’aspect défensif, et m’a dit de faire attention à la règle des trois secondes en défense. Il m’a aussi appris des mouvements en attaque, et il ne s’est jamais retenu, il m’a toujours tout transmis », rapporte l'intérieur, drafté en 16e position en juin.

Ce dernier, malgré des flashs de talent affichés en présaison, est conscient qu'un long chemin lui reste à parcourir avant de s'installer durablement dans la ligue. « C’est une toute nouvelle expérience d’être sur le terrain. Je découvrais une nouvelle ligue et un nouveau niveau d’intensité. Je dois m’adapter à la ligue et progresser dans les domaines où je ne suis pas encore assez bon », termine-t-il.