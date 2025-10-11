Yang Hansen donne le tournis aux Kings

Si les Blazers se sont imposés sur le fil cette nuit face aux Kings, c'est grâce à un gros passage dans la dernière minute de Caleb Love, auteur notamment du lancer-franc de la victoire à la dernière seconde. Mais de cette rencontre, on retiendra surtout la belle sortie du rookie Yang Hansen, auteur de 16 points à 5 sur 8 aux tirs, 4 rebonds et 3 contres en 17 minutes.

Le jeune chinois s'est mis en confiance dans le 3e quart-temps avec d'abord un 3-points dans le corner, puis un panier en puissance sous le cercle. Ensuite, comme libéré, on a retrouvé le Hansen de la summer league avec des prises de risque balle en main, une jolie passe dans l'intervalle ou encore une bâche sur Malik Monk. De quoi séduire un MODA Center prêt à en faire son nouveau chouchou, mais aussi Damian Lillard sur le banc, et son coach Chauncey Billups.

Dans le bon tempo

“Il a bien joué, et il a même très bien joué” a répondu le coach des Blazers, interrogé d'entrée sur la prestation de son rookie. “Je crois qu’il a simplement trouvé un bon rythme sur le terrain. Le rythme du jeu, le tempo, tout ça lui convenait bien. On commence un peu à voir comment son jeu mûrit. Évidemment, il a fait quelques actions spectaculaires qu’on reverra sûrement ce soir à la télé, mais il a été bon, vraiment bon partout sur le terrain. J’ai trouvé que sa protection du cercle était de haut niveau — beaucoup de contres, de meilleures positions défensives aussi pendant le match.”

Ce qui rend fier Billups, c'est que Hansen a très vite rebondi après sa sortie ratée face aux Warriors. “Comme je vous l’ai dit l’autre soir, j’étais désolé pour lui après le premier match. Je sais qu’il voulait tellement bien jouer — et on voulait tous qu’il réussisse. Donc le voir rebondir dès le match suivant, jouer beaucoup mieux, paraître bien plus à l’aise… ça fait plaisir. Parce qu’il bosse dur, vraiment. Il veut bien faire, il veut plaire à tout le monde, et il entend un million de voix différentes… La plupart du temps, il ne comprend même pas parce qu’on parle trop vite pour lui. Mais oui, je suis super fier de lui. Vraiment super fier de lui ce soir.”