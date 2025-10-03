Entre « Chinglish » et défense, Yang Hansen sait ce qu’il doit travailler

Lorsqu'il se présente devant les journalistes, Yang Hansen n'est jamais seul. Il y a le rookie des Blazers et son traducteur. Pour l'heure, le géant chinois est loin d'être en capacité de s'exprimer en anglais de façon autonome. « Je crois que mon anglais est mauvais », bafouille-t-il avant de glisser : « Parfois, c'est du Chinglish. »

À la croisée de l'anglais et du chinois donc, le 16e choix surprise de la dernière Draft découvre l'univers NBA et s'acclimate comme il le peut à sa nouvelle équipe. L’une de ses priorités en s’adaptant à sa nouvelle vie, c’est d’apprendre à communiquer avec ses coéquipiers. Et il a déjà compris la première étape pour être accepté : sourire.

« On ne gifle jamais quelqu’un qui te sourit tout le temps. Alors je souris tout le temps à mes coéquipiers. Même si je dis quelque chose de travers ou que j’agis bizarrement, j’utilise mon sourire pour désamorcer la suite », lâche le géant via son interprète, donc.

Sa technique semble porter ses fruits, car autour de lui, tout le monde se montre compréhensif. « Tout le monde m’aide. Si on est dans la même équipe (à l'entraînement), à chaque temps-mort, ils me disent : ‘Yo, Hansen, tu peux faire ça, ou tu peux faire ça.' Ils me donnent quelques consignes pour que je puisse suivre », rapporte-t-il.

Conscient de ses faiblesses

Une adaptation express qui impose de suivre le rythme. « J’essaie juste de suivre la vitesse de l’équipe, et aussi de créer plus de cohésion avec tous les joueurs. J’ai quelques désavantages, je le sais. J’ai des faiblesses sur le terrain. J’essaie juste d’apprendre plus vite et d’aider l’équipe autant que je peux », livre-t-il.

Le joueur de 20 ans montre déjà qu'il est capable de jouer, faire parler sa vision du jeu, sa création, sa capacité à shooter à l'extérieur ou encore ses mouvements au poste. « Il va clairement jouer », annonce Chauncey Billups, impressionné par son rookie après avoir visionné des vidéos de ses matchs lors de la Draft, et après ses performances en ligue d’été et lors des entraînements estivaux à Portland.

« C’est en défense qu’il est un peu en retard. Prendre des rebonds et se battre dans la raquette, c’est là qu’il est un peu en retrait, mais pour être juste avec lui, il n’avait pas besoin de se battre et de gratter pour les rebonds. Il était tellement bon et tellement grand (en Chine) que le ballon venait directement à lui. La NBA, la vitesse du jeu, c’est complètement différent. Il y a une courbe d’apprentissage. Mais il est exactement là où un rookie devrait être », s'enthousiasme le coach.

Celui-ci aura l'embarras du choix dans sa raquette avec Donovan Clingan, Robert Williams III et Duop Reath, en plus de son attraction chinoise.