Sandy Brondello devient la première coach du Toronto Tempo

Avec le Portland Fire, le Toronto Tempo est la seconde équipe qui découvrira la WNBA lors de la saison 2026. Si depuis quelques jours, la future franchise de l’Oregon a trouvé son entraîneur en la personne d’Alex Sarama, le poste au Canada vient tout juste de trouver preneur.

Selon ESPN, c’est Sandy Brondello qui prendra les rênes du Tempo et qui aura la lourde tâche de faire aussi bien que Natalie Nakase avec les Valkyries en emmenant l’équipe canadienne en playoffs dès sa première saison.

Avec le choix de Sandy Brondello, Toronto confirme son envie de se créer une équipe constituée de personnes disposant déjà une expérience solide en WNBA. En janvier, Monica Wright Rogers est devenue la General Manager de l’équipe après un passage en tant qu’assistante GM du Mercury, où elle était en poste depuis janvier 2023.

Le Storm, les Wings et le Liberty toujours en recherche

Sandy Brondello a toujours été la priorité du Tempo depuis la fin de son aventure avec le Liberty en septembre dernier, après l’élimination de New York face à Phoenix lors du premier tour des playoffs. Ainsi, Toronto récupère l’une des coaches les plus expérimentées de WNBA puisque Sandy Brondello a déjà mené deux équipes au titre, à savoir le Phoenix Mercury en 2014 et le New York Liberty en 2024.

Désormais, il ne reste que trois équipes sans coach : le Storm, les Wings et le Liberty. Le Storm et les Wings étaient tous les deux intéressés par Sandy Brondello, mais cette piste s’envole désormais. Seattle pourrait jeter son dévolu sur Sonia Raman qui était justement assistante de Sandy Brondello à New York.

Pour Dallas, la liste des candidats est bien plus large puisque The Athletic rapporte que le « front office » des Wings étudie des profils qui viennent du circuit universitaire, de la WNBA ou encore de la NBA comme Dave Joerger qui a officié aux Sacramento Kings entre 2016 et 2019.

Enfin, parmi les candidats à la succession de Sandy Brondello à New York, on retrouve Will Weaver passé par le banc du Paris Basket, mais aussi Kristi Toliver, assistante de Nate Tibbetts du côté de Phoenix.