Zion Williamson – Ja Morant : au cœur du duel, une amitié de longue date

En voyant le geste de Ja Morant, Zion Williamson est venu lui souffler quelques mots dans l'oreille. Dans les derniers instants du match entre Grizzlies et Pelicans, le meneur de Memphis venait de mettre dans le vent Jeremiah Fears pour s'en débarrasser et gagner quelques précieuses secondes avant de subir une faute volontaire.

Et Ja Morant ne se privait pas de montrer du doigt le rookie d'en face pour le chambrer. « Je lui ai dit de ne pas malmener mon jeune », a expliqué Zion Williamson à Ja Morant, avant d'ajouter : « Il m'a donné une vraie réponse. Il a dit : ‘Tout le monde a son moment Bienvenue en NBA.' C’était une si bonne réponse que je ne pouvais même pas lui en vouloir. Tout ce que j’ai pu dire, c’est : ‘Ne malmène pas mon jeune comme ça'. »

Aucune animosité donc entre les deux joueurs qui venaient de livrer une grosse bataille entre eux dans ce match : 35 points (13/20 aux tirs) pour le leader des Grizzlies, 27 points (10/21) pour l'intérieur des Pelicans, avec surtout un échange de paniers décisifs dans le final.

Souviens-toi de la Draft 2019…

Comme le dit Zion Williamson, Ja Morant est son « gars ». Sélectionnés aux deux premières places de la Draft 2019, les deux All-Stars se connaissent depuis bien avant leur arrivée dans la Grande Ligue.

« Pendant le match, lui et moi, on est des compétiteurs, mais après la rencontre, même quand je parle avec son père, je ne peux pas m’empêcher de repenser à l’époque où j’avais 14 ans et lui 15 ou 16 », livre l'ancien de Duke qui, en 2020, disait même avoir « l'habitude d'affronter ce gars à l'âge de 10-12 ans ».

Originaires de Caroline du Nord et du Sud, ils ont évolué ensemble sur le circuit AAU, à une époque où ils n'étaient encore que de modestes « role players », pour reprendre les mots de Zion Williamson, aux côtés d'un certain Devontae Shuler, tombé dans l'oubli depuis.

« Je ne pense pas que les gens réalisent qu’en première ou deuxième année de lycée en AAU, le message qu’on nous répète toujours, c’est que seul 1% des joueurs ira jusqu’en NBA. Alors repenser à ça, en se disant que lui et moi étions dans la même équipe AAU, et nous voir aujourd’hui dans la position où on est, ça compte énormément », livre aujourd'hui Zion Williamson, conscient que les deux hommes ont beaucoup à prouver cette année.