La course aux trophées | Ace Bailey peut-il priver Cooper Flagg du titre de rookie de l’année ?

C'est l'un des visages que le basket américain attend depuis plusieurs années. Après deux premiers tours de Draft français (Victor Wembanyama et Zaccharie Risacher), Cooper Flagg est annoncé comme un possible « crack générationnel », un talent comme on en croise qu'un nombre infime par génération. Le rookie des Mavericks a logiquement les faveurs des pronostics pour le titre de Rookie de l'année, chez les bookmakers comme pour notre rédaction. L'ancien joueur de Duke semble déjà prêt pour le monde professionnel, à tous les niveaux. Mais Ace Bailey va tenter de lui voler la vedette. À moins que V.J. Edgecombe ne mette tout le monde d'accord…

Difficile de qualifier les deux joueurs de rivaux, mais Cooper Flagg et Ace Bailey étaient déjà il y a un an les deux candidats pour être appelés en premier par Adam Silver le soir de la Draft.

Cooper Flagg s'est rapidement détaché comme le « first pick » unanime grâce à sa superbe saison en NCAA. Le voilà désormais en NBA avec des attentes XXL, mais un contexte préférentiel pour un rookie. Chez les Mavericks, il débarque dans une équipe déjà compétitive et entourée de joueurs de grand talent sur lesquels s'appuyer.

Flagg déjà paré pour le haut niveau

Meneur par intérim, l'ailier est capable de tout faire ou presque des deux côtés du terrain. Très bon attaquant, doué d'une belle vision du jeu surtout pour sa taille, il devrait rapidement s'imposer comme un des principales menaces offensives de Dallas. Le joueur de 18 ans tournait déjà à 19.2 points en NCAA, avec des pourcentages très corrects (48.1% au tir, 38.5 % à 3-points, 84% aux lancers-francs).

Le voir tourner à des chiffres similaires n'a rien d'incongru, surtout s'il peut profiter des espaces offerts par Anthony Davis, Klay Thompson ou ceux à venir générés par Kyrie Irving.

En l'absence du meneur de jeu, blessé pour plusieurs mois, Cooper Flagg devrait aussi régulièrement être utilisé comme principal gestionnaire du jeu des Mavericks par Jason Kidd. L'occasion de prouver sa maturité et de peaufiner son répertoire déjà vaste.

Ace Bailey, meilleur scoreur des débutants en fin de saison ?

Tombé pour sa part au 5e rang de la Draft, Ace Bailey devrait avoir un registre moins polyvalent au Jazz, mais pas moins de responsabilités. L'ancien joueur de Rutgers devrait être une des premières options d'Utah, aux côtés de Lauri Markkanen. Il a fait étalage de ses qualités naturelles de scoreur en présaison, avec deux sorties de très belle facture contre les Rockets (25 points à 11/16), puis contre les Spurs (20 points à 8/13). Alors que son équipe axe tout sur le développement de ses jeunes joueurs, l'ailier ne devrait pas manquer de ballons et d'opportunités de shoot.

Même s'il n'a inscrit que 2 points (1/5) lors du premier match de la saison de son équipe, Ace Bailey pourrait conclure la saison avec une moyenne de points plus flatteuse que celle de Cooper Flagg. Cela pourrait compter au moment de nommer le Rookie de l'année, surtout si Cooper Flagg peine à laisser sa marque sur le jeu.

Aucun autre joueur n'a été cité comme futur « ROY » au sein de notre rédaction. Les outsiders semblent partir de loin. Dauphin de Flagg, Dylan Harper pourrait mettre un peu plus de temps à s'adapter au jeu NBA, et verra son temps de jeu limité par la profondeur de la rotation des Spurs sur les lignes arrières.

Séduisant en présaison, et même historique lors de son premier match face aux Celtics, V.J. Edgecombe pourrait être la très belle surprise de cette cuvée cette année. Kon Knueppel (Hornets), Egor Demin (Nets) et Tre Johnson (Wizards) devraient eux aussi disposer de temps de jeu conséquents pour apprendre, mais ils ne devraient pas être les premières options de leurs équipes respectives.

NOS FAVORIS

Cooper Flagg (Mavericks)

Stats NCAA 2024-2025 : 19,2 points (à 48,1%), 7,5 rebonds, 4,2 passes, 1,4 contre, 1,4 interception en 31 minutes

Ace Bailey (Jazz)

Stats NCAA 2024-2025 : 17,6 points (à 46%), 7,2 rebonds, 1,3 passe, 1,3 contre en 33 minutes

NOS OUTSIDERS

V.J. Edgecombe (Sixers)

Stats NCAA 2024-2025 : 15,0 points (à 43,6%), 5,6 rebonds, 3,2 passes, 2,1 interceptions en 33 minutes

Dylan Harper (Spurs)

Stats NCAA 2024-2025 : 19,4 points (à 48,4%), 4,6 rebonds, 4,0 passes, 1,4 interception en 33 minutes

Kon Knueppel (Hornets)

Stats NCAA 2024-2025 : 14,4 points (à 47,9%), 4,0 rebonds, 2,7 passes en 31 minutes