Jason Kidd a trouvé le super-pouvoir de Cooper Flagg

Comme il arrive dans une équipe compétitive et ambitieuse, Cooper Flagg n'aura pas la liberté offerte à un premier choix de Draft habituellement, et encore plus pour un joueur de son niveau.

Cela n'empêche pas les GM de largement le plébisciter dans leur dernier sondage. Deux statistiques claquent : 97% des GM pensent ainsi qu'il sera le « Rookie de l'année » et 93% prédisent qu'il sera le meilleur joueur parmi les rookies de la cuvée 2025 dans cinq ans.

« J'imagine qu'ils savent mieux que nous », a réagi Jason Kidd face à l'avis des dirigeants de la ligue. « Chacun a son opinion. On n'accorde pas une grande importance à cela. On verra en fin de saison comment ses pairs le jugeront. Mais on estime qu'il a les qualités pour être très spécial dans cette ligue, et pour un bon moment. »

« Il pense à l'équipe et à gagner »

Et le coach des Mavericks ne veut pas seulement insister sur les qualités naturelles et techniques de l'ailier.

« Oui, sa dureté », glisse-t-il. « Il a la volonté de rivaliser à haut niveau et accepte l'inconfort. Il absorbe tout cela. C'est vraiment son super-pouvoir. Il a une ADN de vainqueur : il a fait plus d'efforts pour atteindre ce très haut niveau. Tout ce qui compte pour lui, c'est gagner. »

« Il a 18 ans mais il est très mature pour son âge », ajoute encore Jason Kidd, très fier de son nouveau joueur. « Il comprend le basket à très haut niveau, se bat des deux côtés du terrain. Ce qui m’impressionne le plus, c'est sa volonté de gagner. Il ne pense pas à son nombre de shoots, ni à ses minutes ou ses possessions. Il pense à l'équipe et à gagner. Il veut se battre pour gagner. »