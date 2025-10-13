Jason Kidd a trouvé le super-pouvoir de Cooper Flagg

Pariez en ligne avec Unibet
NBA – Jason Kidd ne veut pas seulement parler des qualités naturelles de son rookie. Il insiste également sur sa dureté, son envie de faire des efforts.

Cooper FlaggComme il arrive dans une équipe compétitive et ambitieuse, Cooper Flagg n'aura pas la liberté offerte à un premier choix de Draft habituellement, et encore plus pour un joueur de son niveau.

Cela n'empêche pas les GM de largement le plébisciter dans leur dernier sondage. Deux statistiques claquent : 97% des GM pensent ainsi qu'il sera le « Rookie de l'année » et 93% prédisent qu'il sera le meilleur joueur parmi les rookies de la cuvée 2025 dans cinq ans.

« J'imagine qu'ils savent mieux que nous », a réagi Jason Kidd face à l'avis des dirigeants de la ligue. « Chacun a son opinion. On n'accorde pas une grande importance à cela. On verra en fin de saison comment ses pairs le jugeront. Mais on estime qu'il a les qualités pour être très spécial dans cette ligue, et pour un bon moment. »

« Il pense à l'équipe et à gagner »

Et le coach des Mavericks ne veut pas seulement insister sur les qualités naturelles et techniques de l'ailier.

« Oui, sa dureté », glisse-t-il. « Il a la volonté de rivaliser à haut niveau et accepte l'inconfort. Il absorbe tout cela. C'est vraiment son super-pouvoir. Il a une ADN de vainqueur : il a fait plus d'efforts pour atteindre ce très haut niveau. Tout ce qui compte pour lui, c'est gagner. »

« Il a 18 ans mais il est très mature pour son âge », ajoute encore Jason Kidd, très fier de son nouveau joueur. « Il comprend le basket à très haut niveau, se bat des deux côtés du terrain. Ce qui m’impressionne le plus, c'est sa volonté de gagner. Il ne pense pas à son nombre de shoots, ni à ses minutes ou ses possessions. Il pense à l'équipe et à gagner. Il veut se battre pour gagner. »

