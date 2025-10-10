Kevin Durant s’est chauffé avec Ace Bailey

Avec 20 points, Kevin Durant n'a pas manqué sa première sortie avec les Rockets. Néanmoins, il se trouve qu'il n'a pas fini meilleur marqueur de la partie. En effet, Ace Bailey a fait mieux, avec 25 unités à 11/16 au shoot, dans le défaite du Jazz. De quoi recevoir les compliments de l'ancien des Warriors.

« C'est un joueur dynamique. Il sera un sacré joueur », annonce le double MVP des Finals (2017 et 2018). « J'aime ce que le coaching staff fait avec lui. C'est bien qu'il soit drafté par Utah, qui est une bonne franchise pour développer les jeunes. Je suis impatient de voir comment il va progresser. Je m'attends à ce qu'il fasse une grosse saison et une grosse carrière. Il a montré ce dont il était capable dans cette partie. »

Ace Bailey a bataillé une grande partie du match face à Kevin Durant et ce dernier s'est même permis de le chauffer un peu. En première mi-temps, après une faute du rookie, des mots sont échangés. « Tu es nouveau ici. Pourquoi tu parles ? Va t'asseoir », lui a glissé « KD » en allant sur la ligne des lancers-francs.

Kevin Durant et Jayson Tatum en modèles

Avec ses 2m06 et parce qu'il est né un an avant l'arrivée de Kevin Durant en NBA, Ace Bailey voit le nouveau joueur de Houston comme un modèle.

Son coach aussi, qui lui a montré des vidéos du jeune Kevin Durant et de Jayson Tatum durant l'été.

« C'était bien pour moi de regarder des vidéos pour tenter de comprendre à quoi ressemble le début de la route. Il y a des choses à retenir », indique Will Hardy. « Comme ne pas faire trop d'isolations quand on est très jeune. Comment lui rendre la vie facile sans que l'équipe ne tourne complétement autour de lui. »

