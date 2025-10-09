Première sortie à Houston réussie pour Kevin Durant

C'est donc face au Jazz que Kevin Durant a effectué ses premiers pas sous les couleurs des Rockets. Si le nouvel ailier de Houston a connu un début de match compliqué en manquant ses trois premiers tirs, il n’a plus rien raté après ! “KD” a fini sa soirée avec 20 points en 23 minutes à 7/10 au tir dans la victoire des Rockets (140-127).

« Il n’a rien forcé, il a laissé le jeu venir à lui et il a essayé d’impliquer tous ses coéquipiers » souligne son entraîneur, Ime Udoka, après la rencontre. « Il a commencé à trouver son rythme et ça fait plaisir de le voir sur le terrain. »

Pour son premier match avec Kevin Durant, Ime Udoka avait aligné un cinq de départ composé donc du MVP 2014 mais aussi Amen Thompson, Reed Sheppard, Jabari Smith Jr et enfin d’Alperen Sengun. Un cinq de départ que le nouvel arrivant a apprécié surtout lorsque Alperen Sengun avait la balle en main.

« Quand vous avez votre pivot qui peut dribbler en tête de raquette, cela écarte tellement le jeu que cela vous rend imprévisible. Il [Alperen Sengun] peut jouer en isolation, il peut passer le ballon ou nous pouvons aller lui poser un écran. Cela déstabilise la défense à chaque fois qu’il a le ballon dans cette situation et nous lui faisons confiance pour faire le bon choix à chaque fois. »

Une intégration réussie à Houston

Ainsi, Kevin Durant a réussi sa première sortie sous ses nouvelles couleurs, et comme il l'avait déjà expliqué, il dit se sentir déjà comme chez lui à Houston.

« Je me sens comme à la maison depuis que je suis arrivé ici, il y a trois ou quatre semaines donc je me sens comme d’habitude »< a href="https://www.youtube.com/watch?v=vyvsfYJ6dhk&pp=ygUYaG91c3RvbiByb2NrZXRzIHBvc3RnYW1l" target="_blank" rel="noopener">avoue Kevin Durant après la rencontre. « J’ai l’impression que cela fait déjà longtemps que je suis ici. Les gars et le staff ont été très accueillants donc tout me semble normal. Je ne ressens aucune différence. »

Il reste encore deux matchs de présaison à jouer aux Rockets avant de voir Kevin Durant jouer son premier match officiel, prévu le 21 octobre prochain avec un déplacement sur ses anciennes terres d’Oklahoma City. Le soir où le Thunder recevra ses bagues de champion NBA et accrochera sa bannière au plafond de sa salle.