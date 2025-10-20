Giannis Antetokounmpo se prépare aux « larmes » de Khris Middleton pour son retour à Milwaukee

La saison des Bucks reprend mercredi et ils recevront les Wizards au Fiserv Forum. L'occasion de célébrer Khris Middleton, transféré il y a quelques mois dans la capitale et qui reviendra pour la toute première fois dans ce Wisconsin qu'il connaît bien. Et où il a surtout tant brillé…

Nommé trois fois All-Star (2019, 2020, 2022) et sacré champion en 2021, l'ailier a ainsi marqué la franchise de son empreinte, en tant que lieutenant de Giannis Antetokounmpo. Ce devrait donc être une soirée riche en émotions.

« Déjà, la chose la plus importante, c'est qu'il doit recevoir l'accueil le plus chaleureux » espère avant tout le « Greek Freak », au sujet de ces retrouvailles particulières. « Quand il reviendra ici et qu'il regardera sa vidéo hommage, il devra être en larmes avant même le début du match. »

Des larmes en ouverture… puis en fermeture ?

On se rappelle que Khris Middleton a déjà affronté une fois les Bucks, depuis son départ. C'était en février, dès la fin du All-Star Weekend, et ce n'était pas à Milwaukee mais à Washington. L'intéressé avait même eu un ballon pour arracher la prolongation, mais il n'avait pas pu se montrer décisif, rendant cette soirée presque parfaite.

« Je ne peux pas expliquer à quel point Khris compte pour cette équipe et pour moi… » livre en tout cas Giannis Antetokounmpo, impatient de re-croiser la route de son ancien compère. « J'ai eu l'occasion de l'affronter une fois avec les États-Unis et une fois avec les Wizards, et c'était amusant. C'est mon gars, mon frère pour la vie. On a réalisé des choses incroyables ensemble, donc j'ai hâte de le voir ému aux larmes mercredi. »

Passé ce moment d'émotion, les Bucks se tourneront ensuite sur une saison charnière, qu'ils espèrent longue et remplie de succès. Comme à l'époque où Khris Middleton faisait les beaux jours de la franchise…

« On ne sera pas les favoris, mais on sera dangereux » prévient d'ailleurs Giannis Antetokounmpo, quand il est question de ses attentes pour 2025/26. « L'équipe est construite de manière très, très dangereuse. On a beaucoup de shooteurs, de créateurs, de porteurs de balle, de défenseurs. On peut changer en défense. Puis on a un intérieur qui peut écarter le jeu et être dangereux en défense. On est construits exactement comme il faut l'être pour marquer les esprits. Mais notre objectif, c'est déjà mercredi, puis ce sera de rester en bonne santé et enfin d'aller en playoffs. Avant d'essayer de gagner une série… »