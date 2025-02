Pour Khris Middleton, des retrouvailles presque parfaites

Son lapsus est pour le moins révélateur. « La coïncidence, c’est que c’est mon premier match ici contre les Wizards », lâche Khris Middleton, en se corrigeant : « Ici avec les Wizards contre… les Bucks. » Absent des parquets depuis 20 jours, l’arrière a effectué un retour on ne peut plus symbolique en affrontant son ancienne équipe sur son nouveau parquet.

Cette rencontre, la première depuis l’échange effectué entre les deux formations, avait évidemment une saveur particulière. Notamment Giannis Antetokounmpo et lui, qui se sont rapidement enlacés au milieu du terrain.

« Je suis heureux de le voir sur le terrain. Il a l’air bizarre avec ce maillot. Il ne donne pas du tout une bonne impression de ce maillot ! Mais c’est sympa. On a bien rigolé sur le terrain. Il me manque. Il me manque vraiment », avoue le Grec plus sérieusement.

Son ex-coéquipier dit avoir essayé de bloquer le facteur émotion en voyant les Bucks en face de lui. Il estime que les brèves accolades avant et après le match « ne peuvent pas vraiment rendre justice à la façon dont on veut vraiment parler et ce que on veut vraiment dire, surtout avec tout le monde autour de vous. Je suis quelqu’un d’assez discret. Mais à un moment donné, je sais que je pourrai retrouver beaucoup de ces gars, avec beaucoup de conversations, de rires, d’histoires. »

« Rate-le Khris ! »

Dans le jeu, le joueur de 33 ans a connu une restriction de temps de jeu. En 25 minutes, il a apporté 12 points (4/10 aux tirs dont 1/4 de loin), 5 rebonds et 2 interceptions. Mais il a aussi donné des sueurs froides à Milwaukee dans le « money time ».

Son équipe malmenée, il a signé une passe décisive vers Alex Sarr, auteur de son record en carrière (22 points), puis un panier primé pour ramener les Wizards. Il a même hérité du tir au buzzer, contesté par… Kyle Kuzma, l’homme contre qui il a été échangé, pour envoyer tout le monde en prolongation.

« Je savais que cela allait rentrer. Je me suis dit que c’était reparti pour un tour », remarque Brook Lopez, qui a trouvé cette soirée « surréaliste ». « Ça nous a terrifiés. La rapidité avec laquelle il s’est retourné. D’habitude, je me dis ‘Rentre-le Khris !’ et aujourd’hui, je me disais ‘Rate-le Khris !’. C’est fou », remarque Giannis Antetokounmpo gêné par un souci de fautes toute la soirée, qui l’a contraint à suivre les dernières minutes depuis son banc.

Les Wizards l’utiliseront en fin de match

Si ce dernier tir a terminé loin de la cible, son coach Brian Keefe assume ce choix de le lui confier. « C’est un tueur en fin de match, c’est le cas depuis très longtemps dans cette ligue. On va tirer profit de sa présence dans notre équipe », annonce le technicien.

« Ils m’ont donné l’opportunité de battre mon ancienne équipe, ce que j’apprécie. Cela ne s’est pas passé comme je l’espérais. On a suivi deux systèmes où j’ai eu l’impression d’avoir des occasions correctes. Brook en a contré une, l’autre était un tir difficile que je pouvais peut-être réussir, peut-être pas. Il faut être agressif dans ces moments-là et en accepter l’issue », termine Middleton.

Khris Middleton Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 DET 27 18 44.0 31.1 84.4 0.1 1.7 1.9 1.0 2.0 0.6 0.4 0.1 6.1 2013-14 MIL 82 30 44.0 41.4 86.1 0.7 3.0 3.8 2.1 3.0 1.0 1.5 0.2 12.1 2014-15 MIL 79 30 46.7 40.7 85.9 0.6 3.8 4.4 2.3 2.3 1.5 1.4 0.1 13.4 2015-16 MIL 79 36 44.4 39.6 88.8 0.6 3.3 3.8 4.2 2.6 1.7 2.3 0.2 18.2 2016-17 MIL 29 31 45.0 43.3 88.0 0.4 3.9 4.2 3.4 2.7 1.4 2.2 0.2 14.7 2017-18 MIL 82 36 46.6 35.9 88.4 0.5 4.7 5.2 4.0 3.3 1.5 2.3 0.3 20.1 2018-19 MIL 77 31 44.1 37.8 83.7 0.6 5.3 6.0 4.3 2.2 1.0 2.3 0.1 18.3 2019-20 MIL 62 30 49.7 41.5 91.6 0.7 5.5 6.2 4.3 2.3 0.9 2.2 0.1 20.9 2020-21 MIL 68 33 47.6 41.4 89.8 0.8 5.2 6.0 5.4 2.4 1.1 2.6 0.1 20.4 2021-22 MIL 66 32 44.3 37.3 89.0 0.6 4.8 5.4 5.4 2.4 1.2 2.9 0.3 20.1 2022-23 MIL 33 24 43.6 31.5 90.2 0.8 3.4 4.2 4.9 2.1 0.7 2.2 0.2 15.1 2023-24 MIL 55 27 49.3 38.1 83.3 0.7 3.9 4.7 5.3 2.6 0.9 2.3 0.3 15.1 2024-25 * All Teams 24 23 50.7 40.4 85.7 0.2 3.5 3.8 4.3 2.2 0.8 1.6 0.2 12.6 2024-25 MIL 23 23 51.2 40.7 84.8 0.2 3.5 3.7 4.4 2.3 0.7 1.6 0.2 12.6 2024-25 * WAS 1 25 40.0 33.3 100.0 0.0 5.0 5.0 2.0 2.0 2.0 2.0 0.0 12.0 Total 763 31 46.1 38.8 87.9 0.6 4.2 4.8 4.0 2.5 1.2 2.1 0.2 16.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.