Les Pacers attaquent la saison avec un gros vide à la mène

Les Pacers vont attaquer la saison sans leurs deux meilleurs meneurs de jeu, Tyrese Haliburton et TJ McConnell. Le premier sera absent toute la saison, tandis que le second ne reviendra pas avant un mois à cause d'une lésion à la cuisse. Malgré ça, les dirigeants ont décidé de ne pas conserver Cameron Payne, arrivé en cours de présaison.

Recruté pour combler ce vide à la mène, Payne n’a pas convaincu. En trois matchs de présaison, il a tourné à 6,7 points et 2,3 passes, mais avec une adresse catastrophique (28,6 % aux tirs) et un +/- de -47 en 51 minutes. L’ancien joueur des Suns et des Knicks n’a d’ailleurs pas joué la première mi-temps du dernier match contre les Spurs — un signe avant-coureur.

Les Pacers avaient aussi envisagé de signer Delon Wright, puis Monte Morris, mais sa blessure au mollet a refroidi les dirigeants. Résultat : à quelques jours du coup d’envoi face au Thunder, jeudi soir, Andrew Nembhard est le seul meneur disponible à plein temps.

Derrière lui, le rookie Taelon Peter, en “two-way contract“, a récupéré des minutes comme doublure, mais ce n’est pas son poste naturel. Quenton Jackson est blessé, Kam Jones également.

Les Pacers ont jusqu’à lundi soir pour finaliser leur effectif, et un nouveau meneur pourrait rapidement débarquer. Et pourquoi pas Ben Simmons, toujours sans contrat…

LEXIQUE

Two-way contract : Conçu pour créer une nouvelle passerelle entre la NBA et la G-League, ce type de contrat permet à chaque équipe de s’attacher les services de deux ou trois joueurs supplémentaires, pour les faire évoluer principalement dans leur franchise de ligue de développement affiliée mais aussi jusqu’à 50 matches en NBA.