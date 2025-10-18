Pariez en ligne avec Unibet
Belle première pour Bradley Beal

NBA – Avec 12 points en 15 minutes face aux Warriors, Bradley Beal a réussi ses débuts avec les Clippers.

bradley bealCoupé par les Suns avec un très, très gros chèque, Bradley Beal a rejoint les Clippers cet été, et l'ancien scoreur des Wizards a fait sa grande rentrée la nuit dernière. C'était à San Francisco face aux Warriors de Stephen Curry.

Tout s'est très bien passé, puisque les Clippers ont gagné (106-103), et Bradley Beal a été bon, notamment dans le premier quart-temps où son art du « pull-up jumper » a fait des dégâts. On l'a aussi vu s'arracher en défense sur deux interceptions, ou au rebond offensif pour marquer derrière. Bilan de cette première : 12 points à 6 sur 9 aux tirs (0 sur 3 à 3-points) en 15 minutes avec 2 rebonds, 1 interception et 1 contre.

Après un passage catastrophique aux Suns, et des mois de convalescence, c'était comme une délivrance pour lui, et Tyronn Lue est évidemment ravi de pouvoir le relancer.

« On est simplement heureux de le revoir sur le terrain, » avait confié le coach des Clippers avant la partie. « Il a beaucoup travaillé pour en arriver là, pour pouvoir rejouer un match de présaison, et je suis vraiment content pour lui. Mais il faut juste le laisser être lui-même : un scoreur, un créateur, et redevenir le défenseur de premier plan qu’il est. Il est enthousiaste à l’idée de cette opportunité, et nous le sommes aussi. »

Il y a 15 jours, Bradley Beal s'était fixé comme objectif d'être en tenue pour le premier match de la saison face au Jazz. A priori, tous les feux sont au vert, et il devrait bien être de la partie.

Par Fabrice Auclert
