Cette saison, Trae Young jouera bien pour un nouveau contrat

La rumeur circulait depuis déjà quelques semaines et The Athletic vient de mettre fin aux spéculations : Trae Young n'obtiendra pas de nouveau contrat de la part des Hawks avant la reprise. Il aura néanmoins toute la saison pour inciter ses dirigeants à lui en offrir un, sous peine de le voir éventuellement partir libre à l'été 2026 !
Car, après avoir touché 46 millions de dollars en 2025/26, le quadruple All-Star aurait ensuite le choix entre accepter ou décliner sa « player option » de 49 millions de dollars pour la saison 2026/27. En se libérant de son contrat, il pourrait alors signer où il le souhaite et, ce, dès la prochaine intersaison.
« Je suis concentré sur l'équipe, sur le présent » expliquait-il récemment. « J'ai une super équipe pour commencer la saison et on ne peut pas dire que ça a toujours été le cas… Donc je suis encore plus excité par rapport à ça. Qui sait de quoi sera fait mon avenir ? Pour l'instant, je suis ici et je suis prêt à me mettre au boulot. »
Autant dire que les dirigeants d'Atlanta prennent un gros risque en ne re-signant pas Trae Young d'ici 2026.
Mais, désireux de voir ce dont est capable leur nouvel effectif, assemblé en partie par leur meneur, ils préfèrent jouer la montre. Alors qu'il va aussi leur falloir gérer – avec plus ou moins de certitudes – les dossiers Dyson Daniels, Kristaps Porzingis et Luke Kennard dans les prochaines semaines. Voire dans les prochains mois…
|LEXIQUE
Player option : possibilité pour un joueur d’activer (ou non) la dernière année de son contrat, afin de terminer son bail ou de devenir « free agent » avec un an d’avance.
|Trae Young
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2018-19
|ATL
|81
|31
|41.8
|32.4
|82.9
|0.8
|2.9
|3.7
|8.1
|1.7
|0.9
|3.8
|0.2
|19.1
|2019-20 ☆
|ATL
|60
|35
|43.7
|36.1
|86.0
|0.5
|3.7
|4.2
|9.3
|1.7
|1.1
|4.8
|0.1
|29.6
|2020-21
|ATL
|63
|34
|43.8
|34.3
|88.6
|0.6
|3.3
|3.9
|9.4
|1.8
|0.8
|4.1
|0.2
|25.3
|2021-22 ☆
|ATL
|76
|35
|46.0
|38.2
|90.4
|0.7
|3.1
|3.7
|9.7
|1.7
|0.9
|4.0
|0.1
|28.4
|2022-23
|ATL
|73
|35
|42.9
|33.5
|88.6
|0.8
|2.2
|3.0
|10.2
|1.4
|1.1
|4.1
|0.1
|26.2
|2023-24 ☆
|ATL
|54
|36
|43.0
|37.3
|85.5
|0.4
|2.3
|2.8
|10.8
|2.0
|1.3
|4.4
|0.2
|25.7
|2024-25 ☆
|ATL
|76
|36
|41.1
|34.0
|87.5
|0.5
|2.6
|3.1
|11.6
|1.9
|1.2
|4.7
|0.2
|24.2
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.