Cette saison, Trae Young jouera bien pour un nouveau contrat

La rumeur circulait depuis déjà quelques semaines et The Athletic vient de mettre fin aux spéculations : Trae Young n'obtiendra pas de nouveau contrat de la part des Hawks avant la reprise. Il aura néanmoins toute la saison pour inciter ses dirigeants à lui en offrir un, sous peine de le voir éventuellement partir libre à l'été 2026 !

Car, après avoir touché 46 millions de dollars en 2025/26, le quadruple All-Star aurait ensuite le choix entre accepter ou décliner sa « player option » de 49 millions de dollars pour la saison 2026/27. En se libérant de son contrat, il pourrait alors signer où il le souhaite et, ce, dès la prochaine intersaison.

« Je suis concentré sur l'équipe, sur le présent » expliquait-il récemment. « J'ai une super équipe pour commencer la saison et on ne peut pas dire que ça a toujours été le cas… Donc je suis encore plus excité par rapport à ça. Qui sait de quoi sera fait mon avenir ? Pour l'instant, je suis ici et je suis prêt à me mettre au boulot. »

Autant dire que les dirigeants d'Atlanta prennent un gros risque en ne re-signant pas Trae Young d'ici 2026.

Mais, désireux de voir ce dont est capable leur nouvel effectif, assemblé en partie par leur meneur, ils préfèrent jouer la montre. Alors qu'il va aussi leur falloir gérer – avec plus ou moins de certitudes – les dossiers Dyson Daniels, Kristaps Porzingis et Luke Kennard dans les prochaines semaines. Voire dans les prochains mois…

LEXIQUE

Player option : possibilité pour un joueur d’activer (ou non) la dernière année de son contrat, afin de terminer son bail ou de devenir « free agent » avec un an d’avance.

Trae Young Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 ATL 81 31 41.8 32.4 82.9 0.8 2.9 3.7 8.1 1.7 0.9 3.8 0.2 19.1 2019-20 ☆ ATL 60 35 43.7 36.1 86.0 0.5 3.7 4.2 9.3 1.7 1.1 4.8 0.1 29.6 2020-21 ATL 63 34 43.8 34.3 88.6 0.6 3.3 3.9 9.4 1.8 0.8 4.1 0.2 25.3 2021-22 ☆ ATL 76 35 46.0 38.2 90.4 0.7 3.1 3.7 9.7 1.7 0.9 4.0 0.1 28.4 2022-23 ATL 73 35 42.9 33.5 88.6 0.8 2.2 3.0 10.2 1.4 1.1 4.1 0.1 26.2 2023-24 ☆ ATL 54 36 43.0 37.3 85.5 0.4 2.3 2.8 10.8 2.0 1.3 4.4 0.2 25.7 2024-25 ☆ ATL 76 36 41.1 34.0 87.5 0.5 2.6 3.1 11.6 1.9 1.2 4.7 0.2 24.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.