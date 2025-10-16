La NBA fait un rappel à l’ordre sur le comportement des fans

Les fans dans les salles NBA vont encore devoir bien se tenir. Dans un mémo envoyé aux 30 franchises et obtenu par l'AP, la ligue a indiqué qu’elle souhaitait une « application cohérente et vigilante du Code de conduite des fans de la NBA […] afin de dissuader et de traiter les comportements inappropriés des spectateurs lors des matchs et événements NBA ».

Le comportement des spectateurs est un sujet brûlant dans le monde du sport depuis un moment. Parmi les incidents notables survenus en NBA la saison dernière : certains fans à Dallas ont été expulsés pour leurs réactions dans les jours ayant suivi le transfert choc de leur vedette Luka Doncic aux Lakers. Les Wolves ont aussi expulsé un spectateur lors d’un match de playoffs pour des propos à caractère raciste adressés à Draymond Green.

On se souvient aussi que Kevin Durant, un an plus tôt, s'était largement répandu pour dénoncer les comportements de certains fans. « C'est comme s'ils ne nous considéraient pas comme des êtres humains parfois. Lorsque vous avez l'occasion de faire savoir à quelqu'un ce que vous ressentez, il revient sur ses pas. Vous voyez, nous sommes des animaux, nous sommes des numéros de cirque, nous sommes des amuseurs pour eux au lieu d'être de vraies personnes », lâchait la superstar.

Dans son mémo, la NBA a indiqué aux équipes que le personnel des salles « doit être formé à identifier les comportements qui enfreignent les règles de la NBA et à réagir de manière proactive ». Aussi, comme d'autres ligues, la NBA diffuse également, avant chaque match, une vidéo présentant le code de conduite à respecter pour les spectateurs.

« Il est essentiel que les équipes et les salles appliquent rigoureusement le Code de conduite et ne tolèrent aucun comportement inapproprié ayant un impact sur nos joueurs, nos fans ou perturbant le déroulement du match », réclame la ligue, dont le Code de conduite, en plus d'interdire certains objets, prohibe par exemple « tout comportement perturbateur, y compris le langage grossier ou abusif et les gestes obscènes ».