Jason Kidd salue le travail physique de Luka Doncic durant l’été

S'il y a bien un sujet qui a animé l’intersaison NBA, ce sont les kilos perdus par Luka Doncic. Visible à l'Eurobasket, sa transformation physique a même été commenté par son ancien coach à Dallas, Jason Kidd.

Interrogé avant la rencontre face aux Lakers, l'entraîneur n’a pas caché son admiration pour le travail accompli par son ancien leader. « Ce que Luka a fait cet été avec son physique est remarquable, » a-t-il déclaré. « Son jeu s’est amélioré… Nous respectons son travail et lui souhaitons bonne chance. »

Luka Doncic au repos la nuit dernière, Jason Kidd devra patienter pour le revoir à l’œuvre, mais il s'attend, comme en fin de saison dernière avec un match à 45 points, à ce que le Slovène soit particulièrement motivé.

Il voit LeBron James encore jouer « pendant cinq ou six ans »

« Il est en face maintenant, et il va essayer de nous botter les fesses, et nous allons essayer de lui botter les siennes. C’est ça, la compétition. Mais il faut le féliciter pour ce qu’il a accompli cet été : il bosser, et il veut être le meilleur. On l'affrontera à quatre reprises et on fera en sorte de le ralentir. »

Autre sujet physique évoqué, celui de la longévité de LeBron James, actuellement blessé au dos, qu'il a côtoyé en sélection et aux Lakers. « Ce qu’il fait est incroyable, et il devrait être placé encore plus haut sur ce piédestal de ce que représente la grandeur, sur et en dehors du terrain, parce que ce n’est pas facile de porter une telle charge chaque soir », estime-t-il. « À un moment donné, il va nous manquer, mais ce n’est pas pour tout de suite. Il va encore jouer pendant cinq ou six ans — à moins que le golf ne lui fasse du pied. »