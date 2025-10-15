Les Rockets de retour en Chine dès 2026 ?

Depuis plusieurs jours, la NBA se félicite d'avoir renoué des liens avec la Chine, et la polémique née du tweet de soutien de Daryl Morey, l'ancien GM des Rockets, aux manifestants de Hong Kong n'est plus qu'un lointain souvenir. A tel point que les Rockets devraient revenir en Chine dès la saison prochaine. Plus exactement à Macao, région administrative sous contrôle de la Chine depuis 1999. C'est là que les Suns et les Nets se sont affrontés à deux reprises cette semaine, et c'est toujours là que deux franchises NBA devraient séjourner dans un an.

« Oui, les Mavericks et les Rockets, [seront] ici à Macao l’an prochain. Vous êtes prêts ? », a demandé Patrick Dumont ce week-end à la presse chinoise. Ni les Rockets ni la NBA n’ont encore confirmé la information, mais on imagine que le propriétaire des Mavs est bien placé pour en parler…

D'autant plus que Brooklyn et Phoenix ont joué à la Venetian Arena, une salle appartenant au groupe Sands, dont ce même Patrick Dumont est directeur des opérations.

Par ailleurs, le successeur de Mark Cuban s'est entretenu avec Yao Ming, ancienne star des Rockets et véritable icône du basket en Chine. Les indices convergent vers une double rencontre entre les Mavericks et les Rockets, soit « un derby texan de poids lourds » pour reprendre l'expression du South China Morning Post.