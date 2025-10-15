Giannis Antetokounmpo veut terminer sa carrière en Grèce

Si son avenir à Milwaukee semble flou, Giannis Antetokounmpo est en revanche certain d'une chose : la NBA ne sera pas la dernière destination de sa carrière, car il a une idée de la manière dont il veut raccrocher…

« J'ai 30 ans et je peux jouer en NBA jusqu'à mes 36, 38 ans » annonce-t-il. « Mais j'aimerais terminer ma carrière dans une équipe grecque, donc pourquoi pas ? Je ne souhaite pas vivre aux États-Unis. Dès que je quitterai la NBA, je voudrai retourner en Grèce. Je pourrais y finir ma carrière, que cette équipe se nomme Filathlitikos, l’Olympiakos, le Panathinaïkos ou bien l’Aris Salonique… Je pense à toutes les équipes actuellement. »

Pour l'heure, Giannis Antetokounmpo, 31 ans en décembre, s'apprête à lancer sa 13e saison en NBA. Très attaché à son pays, comme on a pu le constater cet été lorsqu'il a remporté sa première médaille – en bronze – à l'Euro, il entend ainsi boucler la boucle en Grèce, après avoir déjà évolué deux ans (2011-13) à Filathlitikos.

On rappelle que le « Greek Freak » est sous contrat garanti avec les Bucks jusqu'en 2027 (et éventuellement jusqu'en 2028, s'il décide d'activer sa dernière année, encore non garantie).

Cette saison, il va en tout cas évoluer avec deux de ses frères, Thanasis et Alex, histoire d'avoir une petite touche grecque autour de lui, même en habitant dans le Wisconsin. De quoi le convaincre de ne pas quitter les Bucks ?

Giannis Antetokounmpo Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 MIL 77 25 41.4 34.7 68.3 1.0 3.4 4.4 1.9 2.2 0.8 1.6 0.8 6.8 2014-15 MIL 81 31 49.1 15.9 74.1 1.2 5.5 6.7 2.6 3.1 0.9 2.1 1.0 12.7 2015-16 MIL 80 35 50.6 25.7 72.4 1.4 6.2 7.7 4.3 3.2 1.2 2.6 1.4 16.9 2016-17 ☆ MIL 80 36 52.1 27.2 77.0 1.8 7.0 8.8 5.4 3.1 1.6 2.9 1.9 22.9 2017-18 ☆ MIL 75 37 52.9 30.7 76.0 2.1 8.0 10.0 4.8 3.1 1.5 3.0 1.4 26.9 2018-19 ★ MIL 72 33 57.8 25.6 72.9 2.2 10.3 12.5 5.9 3.2 1.3 3.7 1.5 27.7 2019-20 ★ MIL 63 30 55.3 30.4 63.3 2.2 11.4 13.6 5.6 3.1 1.0 3.7 1.0 29.5 2020-21 ☆ MIL 61 33 56.9 30.3 68.5 1.6 9.4 11.0 5.9 2.8 1.2 3.4 1.2 28.1 2021-22 ☆ MIL 67 33 55.3 29.3 72.2 2.0 9.6 11.6 5.8 3.2 1.1 3.3 1.4 29.9 2022-23 ☆ MIL 63 32 55.3 27.5 64.5 2.2 9.6 11.8 5.7 3.1 0.8 3.9 0.8 31.1 2023-24 ☆ MIL 73 35 61.1 27.4 65.7 2.7 8.8 11.5 6.5 2.9 1.2 3.4 1.1 30.4 2024-25 ☆ MIL 67 34 60.1 22.2 61.7 2.2 9.7 11.9 6.5 2.3 0.9 3.1 1.2 30.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.