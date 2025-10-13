Après Giannis et Thanasis, les Bucks signent Alex Antetokounmpo !

Giannis, Thanasis et désormais Alex. Pour la première fois de l'histoire NBA, trois frères joueront ensemble dans la même équipe. Selon ESPN, les Milwaukee Bucks ont en effet offert un « two-way contract » à Alex Antetokounmpo, le benjamin (24 ans) de la fratrie.

Alex n’est d'ailleurs pas un inconnu dans l’organisation du Wisconsin. Entre 2022 et 2024, il a porté les couleurs du Wisconsin Herd, la filiale G-League des Bucks. Professionnel depuis 2020 et non drafté en 2021, il avait également évolué avec la franchise de Toronto en G-League (2021/22).

En 2023, Milwaukee l’avait déjà signé avant de le couper dans la foulée. Le plus jeune Antetokounmpo s’était aussi illustré lors des All-Star Weekends 2022 et 2023, en participant au Skills Challenge aux côtés de ses frères.

Après plusieurs expériences peu concluantes en Europe (Lituanie, Monténégro et Grèce) au cours de l’année 2024, Alex obtient cette fois une véritable opportunité en NBA. Il récupère en tout cas l’un des trois « two-way contracts » disponibles à Milwaukee, ce qui entraîne la libération de Jamaree Bouyea.

Dans un contexte où l’avenir de Giannis Antetokounmpo à Milwaukee semble plus incertain que jamais, la franchise envoie un message fort. Après avoir prolongé son grand frère Thanasis en août, les Bucks misent désormais sur Alex, entourant leur superstar de ses frères… afin de maximiser leurs chances qu'il reste ?

LEXIQUE

Two-way contract : Conçu pour créer une nouvelle passerelle entre la NBA et la G-League, ce type de contrat permet à chaque équipe de s’attacher les services de deux ou trois joueurs supplémentaires, pour les faire évoluer principalement dans leur franchise de ligue de développement affiliée mais aussi jusqu’à 50 matches en NBA.