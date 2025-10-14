Le compte est bon pour Nike qui n'a plus qu'à préparer les citrouilles après avoir dévoilé tous ses coloris « Halloween » de ses différents joueurs NBA signature. Devin Booker a eu le sien, Ja Morant aussi, et même Wemby via la Nike GT Hustle 3. C'est au tour de Kevin Durant et sa KD 18 de rejoindre cette belle équipe avec une version pour le moins originale.

La tige noire est en effet accompagnée d'un motif inédit de squelette de main, dont les doigts rejoignent l'empeigne. Une main phosphorescente qui brille donc dans le noir, tout comme la semelle extérieure, pour un effet « Halloween » assuré !

La KD 18 « Halloween » est annoncée pour le 21 octobre aux Etats-Unis pour le prix de 170 dollars. Sa sortie en France pour la même date reste à confirmer.

Notre verdict de la KD 18 Nike a pris un nouveau virage depuis la KD 15 pour continuer d'accompagner au mieux les besoins de Kevin Durant, notamment en termes de maintien, de stabilité, et de confort. Comme c'est écrit sur la boîte : “Conçu pour les spécificités exactes de Kevin Durant”. Les artifices pour garantir un bon maintien ont pris différentes formes ces dernières années, pour en arriver à cette cage en TPU en lanières allant jusqu'aux œillets pour bien comprimer le pied. C'est un point que tous les modèles dans le style « slasher » ne devraient pas négliger, et KD semble l'avoir bien compris. Côté technique, avec une adhérence également optimale et un bon équilibre au niveau de la semelle entre confort et réactivité, la KD 18 reste à la hauteur de son statut de modèle haut de gamme.

(Via SneakerNews)