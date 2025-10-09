Wemby à l’honneur sur la Nike GT Hustle 3 « Halloween »

La Nike GT Hustle 3 avait terminé la saison en beauté avec la sortie d'un coloris « Player Exclusive » destiné à Victor Wembanyama. La revoilà pour la saison 2025/26 pour célébrer Halloween et mettre à nouveau Wemby à l'honneur.

Comme sur le précédent coloris en bleu turquoise et jaune, ce coloris « Halloween » est orné du slogan de l'intérieur tricolore « Be Unique Every Day » sur la languette. Pour Halloween, la tige est ici habillée d'un orange citrouille complété par des motifs de flammes et un « Swoosh » latérale jaune et noir.

La Nike GT Cut 3 « Halloween » est annoncée pour le 21 octobre sur le sol nord-américain, au prix de 210 dollars.

Notre verdict de la Nike GT Hustle 3 Nike s'offre un joli rebond sur la Nike GT Hustle 3 après avoir encaissé un petit désaveu sur la Nike GT Husle 2. Le modèle a retrouvé ici l'ADN de la Nike GT Run, avec une chaussure axée sur le confort ; offrant ce mix de mousse « Zoom X » et « Nike React » assorti d'une double unité « Zoom Air », et de la respirabilité, tout en maintenant de bonnes garanties en terme d'adhérence. Victor Wembanyama a longtemps privilégié la Nike GT Run, et n'a presque pas porté la Nike GT Hustle 2. C'est en revanche avec cette paire aux pieds qu'il a débuté l'exercice dernier, après notamment une brillante campagne aux JO de Paris 2024. C'est sans doute le signe que le pivot des Spurs a retrouvé les caractéristiques du premier modèle de la série, et que la marque a la virgule a su corriger le tir.

(Via NiceKicks)