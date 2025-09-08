Un coup d’œil à la Nike Ja 3 « Halloween »

La Nike Ja 3 va créer l'évènement en France cette semaine avec la sortie de deux nouveaux coloris pour la très réussie troisième chaussure signature signature de Ja Morant. Cette nouvelle paire est repartie de zéro par rapport aux deux premières de la collection au niveau design et composition.

Il y aura plus de confort pour commencer avec une semelle intermédiaire Zoom X, une grande première pour la collection Nike Ja. Habituellement utilisée pour les chaussures de running, la mousse Zoom X a été insérée pour la première fois sur des modèles basket la saison dernière, sur la GT Cut 3 notamment. Et le résultat est vraiment très bon.

Les motifs du revêtement extérieur en caoutchouc prennent la forme de logos « Ja », et remontent également sur l’empeigne, possiblement pour renforcer le maintien. L’occasion de faire apparaître un « JA » avec la disposition du « Swoosh » à la verticale sur l'un des côtés de la chaussure.

On s'attarde aujourd'hui sur le coloris “Halloween” qui se démarque par ses nuances de vert et de vert fluo avec des finitions en noir et en rouge, comme sur le “Swoosh” latéral. L'inscription “Morant” apparaît à la base des lacets, et une tête de Ja Morant en mode zombie figure également sur la semelle de propreté.

La Ja Morant “Halloween” est annoncée pour le 21 octobre sur le sol nord-américain, pour le prix de 140 dollars.

(Via SneakerNews)