La Nike Book 1 lance la saison « Halloween »

Sneakers – La première chaussure signature de Devin Booker sera au rendez-vous de la reprise avec ce coloris « Halloween » particulièrement travaillé.

Nike commence à dévoiler ses coloris « Halloween » édition 2025, avec pour commencer cette magnifique version de la Book 1, en noir et blanc.

La tige de la première chaussure signature de Devin Booker est habillée d'un cuir brillant, recouvert d'un imprimé scorpion qui fait référence à l'anniversaire du joueur, qui fêtera ses 29 ans le 30 octobre prochain et à son signe astrologique. L'empeigne est recouverte d'un « Swoosh » blanc, de la même couleur que la semelle extérieure. A noter que cette Book 1 ne dispose pas de tirette, comme sur les premiers modèles.

L'arrière des Suns a précisé que cette version « Halloween » comportait des finitions inédites, comme certains détails plus fins qui apparaissent lorsqu'on regarde la chaussure sous une lumière noire.

La Nike Book 1 « Halloween » a été annoncée pour le 21 octobre aux Etats-Unis au prix de 155 dollars.

Notre verdict de la Nike Book 1

Nike et Devin Booker ont réussi leur pari en faisant de cette « Book 1 » une chaussure à double usage, en répondant à la fois aux codes et au design classique d’une chaussure « lifestyle », tout en garantissant des caractéristiques techniques irréprochables sur le plan basket.

Inspirée de la Nike Air Force 1, la paire a été retravaillée avec une semelle intermédiaire en Cushlon 2.0 qui offre un dynamisme nécessaire aux profils comme Devin Booker. On aurait apprécié un peu plus de confort sur l’avant du pied mais l’essentiel est là. L’adhérence et le maintien atteignent également la norme du marché.

La Book 1 a également dans son ADN un côté hommage qui saura attirer le grand public. Devin Booker est un passionné et ce mélange des genres saupoudré de ses touches personnelles offrent un modèle singulier.


Par Romain Davesne
