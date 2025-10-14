Face au Jazz, Anthony Davis rassure et Cooper Flagg apprend

Privés de D’Angelo Russell, les Mavericks ont surpris en titularisant Cooper Flagg à la mène face au Jazz. Rien de tel que la présaison pour effectuer des tests, et on a donc eu le droit à un début de match brouillon avec deux formations maladroites : 4 sur 20 à 3-points en première mi-temps pour Dallas et 5 pertes de balle en premier quart-temps. C'est Anthony Davis, avec ses lunettes protectrices, qui va prendre les choses en main pour donner un léger avantage à Dallas (30-27) après douze minutes.

Dans le deuxième quart-temps, même scénario, et il faudra attendre un bon passage de Naji Marshall (17 points) pour que les Mavericks se détachent avant la pause (61-53). De manière générale, Dallas a beaucoup arrosé mais aussi beaucoup dominé sous les panneaux avec une dizaine de contres et 59 prises à 48. La conséquence de ce cinq de très, très grande taille avec Flagg à la mène et un frontcourt composé du trio Davis-Lively-Washington.

A la recherche de la stratégie ultime

« Il arrivera un moment où le jeu va revenir à l’intérieur, où la raquette redeviendra essentielle, » analyse Jason Kidd après le 15 sur 53 à 3-points de ses joueurs. « Peut-on dominer dans la peinture tout en prenant 50 tirs à 3-points ? Peut-on faire les deux ? L’équipe qui y parviendra la première sera celle que tout le monde voudra copier. C’est une ligue d’imitation. Si tu peux dominer au rebond, dominer la raquette et ajouter quelques tirs à 3-points, alors tu tiens la formule gagnante. Et l’équipe qui trouvera cet équilibre en premier sera copiée, parce que c’est vers ça que le basket se dirige. »

Au retour des vestiaires, Kidd a changé son fusil d'épaule avec un cinq de plus petite taille avec David en pivot, et un Flagg décalé à son poste naturel. La maladresse est restée de mise, à l'image de Flagg (3 sur 13 aux tirs), mais la défense a permis de prendre une avance confortable et de la gérer jusqu'au bout sans trembler pour un succès de 13 points (114-101).

Pour Kidd, la montée en puissance de Davis est essentielle pour la suite. Agressif et mobile, il a dominé Jusuf Nurkic, auteur de 13 points et 15 rebonds. « On peut voir qu’il retrouve la forme, il commence à enchaîner plus de minutes, et on augmentera encore son temps de jeu mercredi contre les Lakers, » a prévenu Jason Kidd. « S’il joue comme il l’a fait ce soir, on sera dans une très bonne position pour gagner beaucoup de matchs. »