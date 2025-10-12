Dante Exum blessé et absent « un petit moment »

Réputé – malgré lui – pour sa fragilité physique, Dante Exum ne devrait pas pouvoir être en tenue pour le début de saison des Mavericks. En effet, son genou continue de lui mener la vie dure et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on ne l'a pas encore aperçu en présaison…

« Parlons rapidement de Dante : il souffre d'une irritation au genou, ce qui a retardé sa préparation pour le début de la saison. Nous allons avoir une vision à long terme avec lui, donc il sera absent un petit moment » a justement indiqué Jason Kidd, son entraîneur.

Une blessure qui vient évidemment s'ajouter à celle de Kyrie Irving, dont le retour ne devrait pas avoir lieu avant janvier 2026. Sans Dante Exum ni « Uncle Drew », la rotation à la mène de Dallas s'articulera autour de D'Angelo Russell, Jaden Hardy et Ryan Nembhard venant l'épauler par séquences. Alors que le contrat de Brandon Williams n'est toujours pas garanti à 100% et que Dennis Smith Jr. vise aussi une place dans l'effectif…

Pour en revenir à Dante Exum, revenu en NBA chez les Mavericks en 2023 et re-signé cet été pour un an, on se souvient qu'il sort déjà d'une saison gâchée par les blessures : à peine 20 matchs disputés en 2024/25, pour 8.7 points, 2.8 passes et 1.7 rebond de moyenne (à 43% à 3-points).

Dante Exum Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 UTH 82 22 34.9 31.4 62.5 0.3 1.3 1.6 2.4 1.8 0.5 1.4 0.2 4.8 2016-17 UTH 66 19 42.7 29.5 79.5 0.5 1.5 2.0 1.7 2.2 0.3 1.2 0.2 6.2 2017-18 UTH 14 17 48.3 27.8 80.6 0.3 1.6 1.9 3.1 1.4 0.6 1.4 0.2 8.1 2018-19 UTH 42 16 41.9 29.0 79.1 0.4 1.2 1.6 2.6 1.6 0.3 1.2 0.1 6.9 2019-20 * All Teams 35 14 47.1 34.9 74.4 0.3 1.6 1.9 1.1 1.1 0.4 0.9 0.2 4.5 2019-20 * CLE 24 17 47.9 35.1 73.2 0.4 1.9 2.3 1.4 1.2 0.5 0.9 0.2 5.6 2019-20 * UTH 11 8 43.5 33.3 100.0 0.3 0.8 1.1 0.6 0.7 0.1 0.9 0.2 2.2 2020-21 CLE 6 19 38.5 18.2 50.0 0.3 2.5 2.8 2.2 1.5 0.7 1.2 0.3 3.8 2023-24 DAL 55 20 53.3 49.1 77.9 0.5 2.3 2.7 2.9 1.5 0.4 0.9 0.1 7.8 2024-25 DAL 20 19 47.8 43.4 74.2 0.2 1.4 1.6 2.8 1.7 0.6 1.1 0.1 8.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.