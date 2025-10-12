Joe Mazzulla prend la défense d’Hugo Gonzalez

Il y a quelques jours, on découvrait que le rookie des Celtics, Hugo Gonzalez, n'était pas forcément au mieux dans son nouvel environnement, à cause de cette fameuse barrière de la langue qui complique parfois la vie des joueurs venus de l'étranger.

Forcément, c'est arrivé aux oreilles de Joe Mazzulla, le coach de Boston, qui est directement monté au créneau pour défendre son arrière espagnol de – seulement – 19 ans.

« Qui a rapporté qu'il avait du mal avec la barrière de la langue ? » a-t-il ainsi lancé. « Car ce n'est pas vrai. Il parle plusieurs langues et, en fait, ce serait plutôt aux gens de lui parler dans sa langue maternelle. Tous les journalistes qui parlent espagnol devraient lui parler en espagnol. Mais je n'ai pas aimé ce titre [d'article], car il n'a aucun problème de compréhension. C'est important de rencontrer des gens là où ils sont et de parler leur langue. Donc j'étais assez irrité par rapport à ça. »

La future surprise de la saison des Celtics ?

Comme l'intéressé a généralement besoin qu'on lui explique deux à trois fois les choses à l'entraînement, des membres des Celtics essaient déjà de communiquer avec Hugo Gonzalez en espagnol. À commencer par Joe Mazzulla, désireux de mettre à l'aise le 28e choix de la dernière Draft, formé au Real Madrid.

« À ce stade, je ne lui crie dessus qu'en espagnol, mais on a aussi des discussions » a-t-il indiqué. « Il peut parler les deux langues et il fait du très bon travail pour comprendre tout ce qui se passe sur le terrain. Actuellement, on se dispute en espagnol, mais on en arrivera au stade où on fera aussi d'autres choses. »

Dans l'ensemble, Joe Mazzulla se dit en tout cas satisfait par ce que montre Hugo Gonzalez à l'entraînement, tandis qu'il pourrait avoir une belle carte à jouer dans la rotation de Boston, où il y aura des minutes à récupérer sur les postes extérieurs…

« Ce gamin veut juste gagner et progresser. Il a été bien coaché et il vient d'un bon système. Il fait tout ce que je lui demande et il continue de s'améliorer » apprécie ainsi son entraîneur.