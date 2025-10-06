Pariez en ligne avec Unibet
Pour Hugo Gonzalez, l’apprentissage de la NBA passe aussi par la langue

Débarquer en NBA représente déjà un défi immense. Mais pour certains jeunes venus de l’étranger, comme Hugo Gonzalez, la barrière de la langue rend l’apprentissage encore plus ardu.

Hugo GonzalezDébarquer en NBA n'est pas facile. Mais débarquer en NBA quand on maîtrise mal l'anglais, c'est très compliqué. Le Chinois Yang Hansen en fait l'expérience à Portland, tout comme l'Espagnol Hugo Gonzalez à Boston.

L'arrière/ailier de 19 ans, sélectionné en 28e position de la dernière Draft, a ainsi besoin qu'on lui explique deux à trois fois les choses à l'entraînement. Ce que le staff est prêt à faire : l’ancien du Real Madrid raconte que plusieurs membres de la franchise essaient de lui parler en espagnol, mais il reconnaît : « Je dois être plus concentré. »

« Nous poussons les choses très loin lors des entraînements et globalement lors du camp d'entraînement », confesse l'intéressé sur le travail effectué par la troupe de Joe Mazzulla. « Nous entrons vraiment dans les détails. Nous détaillons chaque situation afin que, lorsque nous sommes dans le match et que nous sommes confrontés à cette situation, nous puissions la gérer de la meilleure façon possible afin de réussir en défense. »

On sait aussi, notamment par Payton Pritchard, que le « training camp » de Boston est extrêmement physique.

« En Europe, c'est différent. Ici, chaque joueur m'a impressionné », explique le rookie. « Je ne peux pas dire qu'ils m'ont surpris, car je sais à quel point ils sont bons, mais ils s'entraînent tous tellement dur. Et ils sont à fond dès la première minute. Je dirais donc que tout le monde m'a impressionné. »

Quant au rôle d'Hugo Gonzalez dans la rotation de Joe Mazzulla, il est encore assez flou, et il y a donc de très bonnes chances que le jeune Espagnol passe du temps avec les Maine Celtics, en G-League.

Par Dimitri Kucharczyk
