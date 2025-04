Hugo Gonzalez s’inscrit à son tour à la Draft 2025

Les inscriptions continuent à la Draft 2025 et c’est désormais au tour d’Hugo Gonzalez de se lancer.

L’ailier de 19 ans (1m98) est annoncé au premier tour de la prochaine cuvée, ESPN le classant notamment à la 22e place, même s’il est difficile de l’évaluer cette saison car il joue très peu au Real Madrid. En 22 matchs dans le championnat espagnol cette saison, il tourne ainsi à 4.4 points et 2.4 rebonds, à 44% de réussite dont 26% de loin.

Néanmoins, les franchises NBA le jugent surtout sur ce qu’il a pu faire dans les compétitions de jeunes, notamment lors de l’Adidas Next Generation Tournament U18, qu’il avait remporté face au Pôle France de Nolan Traoré avec le club merengue, finissant même MVP du Final Four, et dans le meilleur cinq de la compétition.

Il avait aussi aidé l’Espagne à décrocher la médaille d’argent lors de la Coupe du monde U17 en 2022, et encore la médaille d’argent lors de l’Euro U18 en 2023, finissant dans le meilleur cinq de l’épreuve.

Ailier agressif, à l’aise sans le ballon, il rappelle un jeune Rudy Fernandez, ce que ce dernier confirmait.

« J’ai joué avec lui au Real Madrid, et son explosivité me rappelle ce que je faisais dans mes jeunes années » confiait le retraité. « J’espère qu’il aura une belle carrière, comme moi, avec le Real Madrid et l’équipe nationale. »