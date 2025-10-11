Jordi Fernandez met déjà en garde Nolan Traoré

Si le match de vendredi entre les Suns et les Nets marquait le grand retour de la NBA en Chine, il marquait également les débuts de Nolan Traoré dans le cinq de départ new-yorkais. Remplaçant il y a une semaine, dans la victoire contre l'Hapoel Jerusalem (7 points, 2 rebonds et 2 passes, en 18 minutes et à 2/6), il était cette fois-ci titulaire à Macao contre Phoenix.

Sauf que le Français s'est troué (6 points et 4 pertes de balle, en 17 minutes et à 3/5) et Brooklyn s'est incliné après prolongation. De quoi s'attirer les critiques de Jordi Fernandez, son entraîneur, qui n'a pas non plus été tendre avec Ben Saraf (9 points et 2 pertes de balle, en 19 minutes et à 2/5), l'autre rookie responsabilisé sans Egor Demin, attendu comme le titulaire à la mène.

« J'ai trouvé que Nolan et Ben ont ressenti la vraie pression NBA et c'est une bonne chose, car c'est l'opportunité d'apprendre, quand vous ressentez la vraie pression d'une bonne équipe défensive » a déjà détaillé l'Espagnol. « C'est une expérience positive, mais j'espère qu'à l'avenir, ils pourront s'améliorer et mieux gérer la chose, car 34 pertes de balle pour 42 points encaissés en conséquence… Ce n'est pas suffisant. Vous n'allez pas gagner beaucoup de matchs de cette façon en NBA. »

Deux autres rookies se sont montrés

Plus que leur capacité à marquer des points, malgré leur timidité à 3-points, c'est la capacité de Nolan Traoré et Ben Saraf à créer proprement en attaque qui est importante aux yeux de Jordi Fernandez. D'autant plus dans une saison où les rookies seront nombreux chez les Nets, contrairement aux vétérans.

Finalement, ce sont Danny Wolf (11 points, 5 rebonds, 3 passes en 14 minutes) et Drake Powell (6 points, 2 rebonds, 2 passes en 13 minutes), les deux derniers rookies draftés cette année par Brooklyn au premier tour, qui ont le plus tapé dans l'oeil de leur entraîneur.

« J'ai trouvé que Danny avait apporté du punch, qu'il avait réussi des actions qui font gagner, pour nous permettre de prendre l'avantage. Malheureusement, on n'a pas su conclure, mais j'étais très content de lui » a par exemple réagi l'ancien sélectionneur du Canada.

« Drake a eu ses premières opportunités et il a très bien su profiter de ses minutes » a ensuite ajouté Jordi Fernandez. « On peut déjà voir son côté athlétique et comment il met la pression sur le porteur de balle. Il peut jouer des deux côtés du terrain, donc je suis très satisfait de lui aussi. Mais il doit évidemment continuer de s'améliorer et de s'habituer à jouer avec ses coéquipiers. »